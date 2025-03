Gaviões cobram Corinthians e falam em 'tolerância zero' sobre cambismo

O Corinthians divulgou uma nota na manhã desta quarta-feira (20) repudiando as acusações sobre um suposto caso interno de cambismo nos jogos na Neo Química Arena. Os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, fortificaram a postura contra a prática e pediram atitudes mais enérgicas do Timão a respeito.

"A Fiel Torcida não pode, em hipótese alguma, aceitar que as falhas no programa Fiel Torcedor e a prática de cambismo continuem prejudicando os torcedores que se esforçam para acompanhar os jogos na Neo Química Arena. A nota divulgada pelo Corinthians apresenta algumas informações importantes, mas é necessário reforçar nossa posição firme e intransigente: tolerância zero com cambistas!", iniciaram os Gaviões da Fiel, em nota no Instagram.

"Exigimos ações rápidas e concretas contra a venda ilegal de ingressos e que alcancem as pessoas que cedem seus ingressos aos cambistas, para que sejam efetivamente identificadas e punidas, sem deixar brechas para a exploração da paixão da torcida. Esperamos que o clube conduza o processo de escolha dos fornecedores de forma transparente e em conformidade com a lei", continuaram.

Os Gaviões da Fiel reforçaram o pedido aos torcedores de não comprarem ingresso das mãos de cambistas, por um "futebol mais justo". Além disso, a torcida organizada ressaltou que estará nos arredores da Neo Química Arena identificando qualquer atitude "criminosa".

Repudiamos veementemente a ação de cambistas e torcedores mal-intencionados que se aproveitam da paixão da Fiel para obter lucro com a venda de ingressos a preços abusivos. Não podemos compactuar com essa prática criminosa. Os Gaviões da Fiel está de olho e não vai tolerar essa postura dentro ou fora da Arena", afirmaram.

Entenda o caso:

Nesta terça-feira, o GE publicou uma matéria denunciando inúmeros problemas no Fiel Torcedor, plataforma de compra de ingressos do Corinthians. Muitos não conseguem garantir suas entradas, em um processo que fica cada vez mais difícil ao passar dos meses. O próprio clube reserva milhares de ingressos por jogo, através de vários logins, que seriam usuários dentro do site.

De acordo com a matéria, as entradas, que deveriam ser repassadas para jogadores, funcionários, parceiros comerciais e convidados, acabam indo parar na mão de cambistas, que vendem os lugares por preços muito maiores do que o vendido na plataforma oficial. Corinthians, por sua vez, repudiou as acusações, afirmando que são falsas.

Além disso, o Timão se diz vítima do cambismo e ter colaborado com investigações policiais para descobrir a fonte destas ações ilegais.

Confira a nota dos Gaviões da Fiel na íntegra:

"A Fiel Torcida não pode, em hipótese alguma, aceitar que as falhas no programa Fiel Torcedor e a prática de cambismo continuem prejudicando os torcedores que se esforçam para acompanhar os jogos na Neo Química Arena. A nota divulgada pelo Corinthians apresenta algumas informações importantes, mas é necessário reforçar nossa posição firme e intransigente: tolerância zero com cambistas!

Embora um inquérito policial esteja em andamento, ele não pode ser uma desculpa para a demora na tratativa dos erros e falhas que ainda persistem no sistema do Fiel Torcedor. Exigimos ações rápidas e concretas contra a venda ilegal de ingressos e que alcancem as pessoas que cedem seus ingressos aos cambistas, para que sejam efetivamente identificadas e punidas, sem deixar brechas para a exploração da paixão da torcida. Esperamos que o clube conduza o processo de escolha dos fornecedores de forma transparente e em conformidade com a lei.

Nos preocupamos com todos os setores do estádio e exigimos provas concretas de que medidas eficazes estão sendo tomadas para corrigir essas falhas. Repudiamos veementemente a ação de cambistas e torcedores mal-intencionados que se aproveitam da paixão da Fiel para obter lucro com a venda de ingressos a preços abusivos. Não podemos compactuar com essa prática criminosa. O Gaviões da Fiel está de olho e não vai tolerar essa postura dentro ou fora da Arena!

Reforçamos o pedido para que a torcida não compre ingressos de cambistas ou de pessoas que os revendem por valores superiores e faça a denúncia dessas ações ao Gaviões, às autoridades e ao clube. Caso ocorram situações envolvendo o setor das organizadas, pedimos que procurem nossas lideranças para que os casos sejam tratados imediatamente.

Seguiremos exigindo que o Corinthians tome atitudes efetivas para solucionar esses problemas. A Fiel Torcida quer resultados imediatos, e é isso que vamos cobrar. O futebol deve ser para os torcedores, e não para os aproveitadores. A luta por um futebol mais justo e acessível segue, e o Gaviões da Fiel sempre estará ao lado da torcida, sem tolerância para quem prejudica a Fiel."