Fonseca jogará amanhã na quadra principal e no mesmo horário de Bia Haddad

A organização do Masters de Miami definiu as datas e os horários previstos para as estreias de João Fonseca e de Beatriz Haddad Maia no torneio Masters 1000.

O que aconteceu

João e Bia jogam amanhã, dia 20, e praticamente no mesmo horário: não antes das 20h (de Brasília). As partidas de ambos podem começar juntas ou com minutos de diferença, a defender dos confrontos anteriores.

Fonseca encara o norte-americano Learner Tien na quadra principal. O fenômeno brasileiro de 18 anos duela com o prodígio da casa no primeiro compromisso noturno no Stadium. Será o quarto confronto entre eles (dois como profissionais), com o carioca invicto até o momento.

Bia, por sua vez, encara a tcheca Linda Fruhvirtova na segunda quadra principal. Número 18 do ranking da WTA, a paulista entrou direto na segunda rodada e enfrenta uma rival de 19 anos, que é atualmente a 215ª do mundo. A brasileira vem de cinco derrotas seguidas e busca se reerguer em Miami.