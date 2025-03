Ex-São Paulo, Rafinha tem contrato rescindido com o Coritiba após polêmica

O Coritiba anunciou nesta quarta-feira a rescisão contratual com Rafinha. O clube alegou que a decisão foi tomada em comum acordo com o lateral, que tinha vínculo até o fim de 2025.

A ruptura acontece logo após o jogador se envolver em uma polêmica. O defensor foi alvo de críticas após participar de um jogo festivo do Bayern de Munique durante o final de semana sem notificar o Coritiba.

Rafinha recebeu a liberação para ir até a Alemanha, mas informou somente que iria participar de uma audiência no país europeu. Nas redes sociais, o veterano explicou a ordem dos fatos, depois da repercussão que o caso tomou.

"Domingo viajei para a Alemanha, segunda-feira (17), participei da audiência, mostrei aos diretores e ao treinador onde eu estava e o que fui realmente fazer. À noite, teve um evento do Bayern de Munique no qual eu já tinha sido convidado, mas não tinha confirmado que iria participar porque não era o motivo da minha viagem! Fui nesse torneio por livre e espontânea vontade, afinal, para que eu iria mentir uma coisa que já fiz muitas vezes desde quando estava no Olympiacos e no São Paulo? Sempre participei dos eventos do Bayern de Munique. Sempre sou convidado e me sinto privilegiado por esse reconhecimento", afirmou o atleta, de 39 anos.

Rafinha reconheceu que não havia avisado o Coritiba sobre o convite do Bayern de Munique. Por isso, deixa claro que assume a responsabilidade pela participação no evento.

"O Coritiba nem sabia da existência desse torneio. Fui porque quis. Assumo toda responsabilidade e, se o que eu fiz é errado, o único responsável sou eu. Nem o Coritiba e nem minha assessoria faltaram com a verdade! O Bayern de Munique é notícia em todo mundo, jamais quis esconder alguma coisa que o mundo inteiro iria ver. Sempre respeitei todos os clubes que passei, e nunca tive um problema de indisciplina durante esses 21 anos de carreira", avisou. "Desculpe se alguém se sentiu desrespeitado, não foi minha intenção", completou.

Foram apenas dez partidas pelo Coxa, sendo nove como titular, e uma assistência. Antes de defender o clube paranaense, Rafinha vestiu a camisa do São Paulo, onde colecionou 117 compromissos, uma bola na rede e cinco passes para tentos.