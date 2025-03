Bem mais que Data Fifa: bola segue rolando pelos estaduais do Brasil; veja

Enquanto a seleção brasileira se prepara para mais duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, a bola segue rolando pelos campeonatos estaduais, alguns deles já na reta final. Três campeões serão definidos neste fim de semana, e outros sete terão o primeiro jogo da decisão.

Veja abaixo qual o cenário de cada um dos 27 estaduais

Acreano

O campeonato está nas semifinais, com Vasco-AC, Galvez, Adesg e Independência-AC brigando pelo título. As partidas — disputadas em jogo único — acontecem neste sábado, com Vasco-AC x Galvez às 15h (de Brasília) e Adesg x Independência-AC às 17h.

Alagoano

O CRB se sagrou campeão estadual no último sábado (15), após vitória por 2 a 1 sobre o ASA pelo jogo de volta, disputado no Rei Pelé. O primeiro confronto da final ficou empatado em 2 a 2.

Amapaense

A competição ainda está na primeira fase. Entre hoje e sexta-feira, os oito times entram em campo pela terceira rodada. O Independente-AP lidera com seis pontos, e o Oratório — com mesma pontuação, mas pior saldo de gols — é o segundo colocado. Os semifinalistas serão definidos ao final de sete rodadas.

Amazonense

O estadual está na terceira e última rodada do segundo turno, com dois jogos marcados para hoje: Parintins x Sete, às 15h30 (de Brasília), e Princesa do Solimões x Manaus, às 20h30 (de Brasília). Campeão do primeiro turno, o Amazonas já está classificado para a final, e aguarda a definição do seu adversário. A decisão será no dia 29.

Baiano

O campeão baiano será definido neste domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão. O Bahia venceu o jogo de ida contra o Vitória por 2 a 0 e garante a taça até com um revés por um gol de diferença.

Brasiliense

O campeonato está nas partidas de volta das semifinais. Capital-DF e Ceilândia se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), após empate em 1 a 1 no jogo de ida. Já Brasiliense e Gama se encaram na quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), após triunfo do Gama por 3 a 0.

Capixaba

A competição do Espírito Santo também está nas semifinais. No sábado, às 17h (de Brasília), Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES se enfrentam após empate em 2 a 2 pelo jogo de ida. Já no domingo, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o Porto Vitória após triunfo por 1 a 0 pela ida.

Carioca

O Flamengo garantiu o título carioca no último domingo, após empate em 0 a 0 com o Fluminense pelo jogo de volta. Na ida, o Rubro-Negro venceu o rival por 2 a 1.

Catarinense

Avaí e Chapecoense definem o campeão de Santa Catarina neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Ressacada. Os times se encontram após o empate em 2 a 2 pelo jogo de ida, no Josué Annoni.

Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Castelão, para definir o campeão estadual de 2025. No jogo de ida, o Ceará bateu o rival por 1 a 0 e precisa de um empate para assegurar o título.

Gaúcho

O Internacional foi campeão do Gaúchão no último domingo após empate em 1 a 1 com o Grêmio no Beira-Rio. O Colorado venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio e encaminhou o fim do jejum após nove anos.

Goiano

As finais entre Anápolis e Vila Nova estão marcadas para os dois próximos domingos, dias 23 e 30. A partida de ida será no Jonas Duarte, enquanto a volta será no Serra Dourada, com mando do Vila Nova.

Maranhense

A competição ainda está na décima rodada da primeira fase. Ao final de 14 jogos, as quatro melhores equipes avançam para a semifinal, disputada em jogos de ida e volta e ainda sem datas definidas. O Imperatriz lidera o estadual com 19 pontos, seguido por Sampaio Corrêa, IAPE e Maranhão.

Mato-Grossense

O estadual está na final, com jogo de ida entre Primavera-MT e Cuiabá marcado para este sábado, às 15h30 (de Brasília), no Cerradão. A partida de volta ainda não tem data ou horário definidos.

Mineiro

O Atlético-MG ficou com a taça após dois jogos contra o América-MG. Na ida, o Galo bateu o rival por 4 a 0. Já na volta, o Coelho até venceu por 1 a 0, mas não conseguiu evitar o 50º título estadual do Atlético-MG.

Paraense

O Campeonato Paraense está paralisado desde o dia 7 de março devido a processos em curso no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) por inscrição irregular de jogadores de Capitão Poço, Tuna Luso Brasileira, Clube do Remo e Bragantino Clube do Pará. Não há prazo para retomada da competição, que está nas quartas de final.

Paraibano

Sousa e Botafogo-PB se enfrentam pelas finais do Paraibano nos dois próximos domingos, dias 23 e 30. A partida de ida, com mando do Sousa, será no Marizão, às 17h (de Brasília), enquanto a volta ocorre no Almeidão, às 16h (de Brasília).

Paranaense

A competição está na semifinal, com jogo entre Athletico e Maringá marcado para hoje, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. O Furacão tenta garantir a vaga na final após empate em 1 a 1 fora de casa. Do outro lado da chave, o Operário-PR bateu o Londrina nos pênaltis. Ainda não há data ou horário para os dois jogos da final.

Paulista

O Paulistão foi paralisado durante a data Fifa, com jogo de volta entre Corinthians e Palmeiras marcado para o dia 27 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Alvinegro venceu a primeira partida por 1 a 0 e joga por um empate em casa.

Pernambucano

O primeiro jogo da final entre Retrô e Sport acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. A partida de volta, que será na Ilha do Retiro, ainda não tem data ou horário definidos.

Piauiense

Fluminense-PI e Piauí são os finalistas e se enfrentam nos dois próximos sábados, dias 22 e 29, no Albertão. As duas partidas acontecerão às 16h (de Brasília)

Potiguar

O estadual também está na reta final, com América-RN e ABC vivos na disputa pelo título. O jogo de ida acontece neste sábado, enquanto a volta será no dia 30. Ambas as partidas serão às 16h (de Brasília).

Rondoniense

O campeonato está na 12ª rodada da primeira fase. Ao final de 14 jogos, os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal, realizada em jogos de ida e volta, ainda com datas e horários a serem confirmados. O Porto Velho lidera a competição com 21 pontos, seguido por Guaporé, Ji-Paraná e Barcelona-RO.

Roraimense

O estadual está na 12ª rodada da primeira fase e conhecerá seus semifinalistas ao final de 14 jogos. O Baré lidera a competição, com 13 pontos, seguido por Monte Roraima, GAS e São Raimundo-RR.

Sergipano

Itabaiana e Confiança são os finalistas e se enfrentam nos dois próximos sábados, dias 22 e 29. As duas partidas serão às 16h30 (de Brasília) e o Confiança será mandante no jogo de volta.

Sul-Mato-Grossense

A competição está nas semifinais, com jogos de volta marcados para este fim de semana. No sábado, Pantanal e Operário-MS se encontram após empate em 2 a 2 pelo jogo de ida. No dia sequinte, Ivinhema recebe o Águia Negra após vitória por 1 a 0.

Tocantinense

O estadual está nas semifinais. Hoje, União-TO e Tocantinópolis fazem o jogo de ida às 19h30 (de Brasília), com volta marcada para este sábado. Do outro lado da chave, o Capital-TO venceu o Araguaína por 2 a 1 e fará a partida de volta no domingo.