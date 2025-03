Empresário revela 'trabalho paralelo' para trazer Vitor Roque ao Palmeiras

Andre Cury é um dos empresários mais conhecidos no ramo do futebol e tem o novo camisa 9 do Palmeiras, Vitor Roque, entre seus pupilos. A negociação foi fechada com o Barcelona por cerca de R$ 155 milhões após um "trabalho paralelo" que mudou os rumos do negócio.

Roque estava emprestado ao Real Betis e teria que ser devolvido ao Barça para então ser vendido ao Palmeiras. Com o fechamento da janela espanhola, a liga proibia tal movimento, e a negociação chegou a "cair". Mas o empresário, junto ao Verdão, conseguiu resolver o imbróglio, como conta em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Se dependesse do Barcelona, a resposta era 'não'. Então eu me reuni com o Anderson (Barros) e com o Leo Holanda (gerente jurídico do Palmeiras), e junto com um advogado em Madri, nós fomos apertando e conseguimos um parecer favorável na Fifa. Foi um trabalho incrível e muito bem feito

Oficializado como reforço do Palmeiras, Roque chegou a tempo de ajudar o Verdão na reta final do Campeonato Paulista. Apesar de o atacante ter assinado um contrato de cinco anos com a equipe paulista, Cury não esconde sobre uma possível volta do jovem à Europa.

O Vitor pode jogar duas, três ou quatro temporadas aqui no Palmeiras e ainda pode retornar à Europa e também à seleção brasileira. Hoje eu acho que a vaga de camisa 9 ainda está aberta, embora tenhamos atacantes sensacionais no futebol brasileiro

Raphael Veiga e Yuri Alberto fora do Brasil?

Além de Vitor Roque, Andre Cury também agencia outro destaque do elenco alviverde, Raphael Veiga. O meio-campista é um dos jogadores que "recebe proposta toda janela", segundo o empresário, mas o Palmeiras o tem segurado nos últimos anos. Contudo, tal cenário pode mudar com uma promessa que o clube fez de liberá-lo em caso de boa proposta na próxima janela.

O Palmeiras sabe a importância do Raphael e, nesse sentido, sempre faz renovação e segura, sempre promete que vai deixá-lo sair na próxima janela e acaba não deixando. Inclusive, temos essa promessa para julho, mas eu não sei se vão cumprir. Ele gosta muito do Palmeiras, o fato de ser palmeirense ajuda para ficar.

Coincidentemente, o camisa 9 do maior rival do Palmeiras também é representado por Cury. Yuri Alberto é outro jogador que sempre está em alta no mercado, e o empresário já se prepara para receber ofertas pelo atacante do Corinthians no meio do ano. O jogador do Timão, inclusive, marcou o gol da vitória alvinegra no primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras.

Toda janela o Yuri recebe proposta, então com certeza vai ter alguma coisa na próxima. Já recebemos muitas ofertas da Inglaterra, da Itália e da Espanha.

"Corinthians é visto como mau pagador"

Em janeiro de 2025, o Corinthians teve suas contas bloqueadas após pedido de Cury, que acusou o clube de fraude. Para o empresário, os clubes brasileiros são melhores estruturados judicialmente do que esportivamente e não deveriam poder gastar mais do que possuem.

O agente não vê tal questão das dívidas como política, mas atribui a responsabilidade a quem comanda o clube no momento. "O meu credor é o Corinthians, não é o Augusto, não é o Duilio, nem o André, nem o Mário Gobbi. Quando o presidente vai assumir, ele tem que saber o que tem a favor e o que tem contra. Não é pessoal", conclui.

Decisão certa de levar Estêvão para o Chelsea

Principal revelação do futebol brasileiro em 2024, Estêvão é mais um jogador agenciado por Andre Cury. Já vendido ao Chelsea, da Inglaterra, o jovem se despede do Palmeiras após o Mundial de Clubes.

A venda ao clube inglês pode ter levantado alguns questionamentos nos fãs do Palmeiras com relação ao futuro de Estêvão - principalmente após o histórico recente de promessas compradas pelo Chelsea e que não se firmaram na equipe, como Deivid Washington e Ângelo, que foram adquiridos do Santos, ou Andrey Santos, volante ex-Vasco. No entanto, Cury acredita que a alta qualidade da joia palmeirense fará com que ele se adapte rapidamente.

O Estêvão é outra prateleira. O Chelsea sabe que não tem nenhuma possibilidade de não usá-lo. Na minha opinião, quando chegar lá, ele vai ser considerado um dos melhores do elenco em uma semana, pelo profissional que é e pela qualidade que tem

A escolha pelo Chelsea também tem relação com o potencial que o clube inglês viu para que Estêvão atue mais centralizado, como um meio-campista. Atualmente, no Palmeiras e na seleção brasileira, o jovem joga pelos lados do campo.

O Chelsea foi um dos poucos clubes que enxergou o Estêvão como um camisa 10, para jogar por dentro, que é a posição dele. Usam ele de extremo, mas ele sempre jogou por dentro. Na base, colocaram ele para jogar de atacante, mas ele sempre jogou de meia

"Para mim, o Rogério Ceni seria o técnico da seleção"

Além de jogadores, Cury também cuida da carreira de técnicos, entre eles, Rogério Ceni, atual treinador do Bahia.

De personalidade forte, Ceni já sofreu críticas sobre seu relacionamento com os jogadores. Cury, no entanto, cita exemplo que diz o contrário e vê Rogério como um dos melhores treinadores do Brasil, inclusive merecendo uma chance na seleção.

Para mim, ele seria o atual treinador da seleção brasileira. O Rogério é o maior goleiro do mundo. A grandeza que ele tem, perante os jogadores, é enorme.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar às quartas-feiras no canal do UOL Esporte no YouTube.