Empresário de Yuri Alberto revela que Corinthians recusou proposta exorbitante pelo atacante

Após terminar a temporada de 2024 em alta, a fase de Yuri Alberto no Corinthians segue muito boa. O atacante do Timão foi o autor do gol decisivo que deu a vitória ao alvinegro no último domingo, contra o Palmeiras, na final do Paulistão. De acordo com André Cury, empresário do jogador de 24 anos, as boas atuações de Yuri renderam propostas ao Corinthians, que prontamente recusou as ofertas, sendo uma delas na casa dos R$ 186 milhões.

"Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões). Ele (Yuri) gosta muito do clube, a gente obviamente já teve várias ofertas para retornar à Europa, que ele também é um caso que foi com 19 anos para o Zenit, da Rússia, e aí quando teve a guerra ele optou por voltar. A gente trabalhou para isso, voltamos para o Brasil, ele está na terceira temporada aqui, está a seis gols de ser o artilheiro do século do Corinthians, tem 23 anos, é o maior artilheiro sub-23 do mundo de todas as ligas e obviamente sempre tem proposta", disse o empresário, em entrevista ao GE.

Além disso, Cury revelou que recebeu propostas de grandes clubes de Espanha, Inglaterra e Itália. Por sua vez, Yuri nunca escondeu que possui vontade de voltar à Europa, tendo um desejo principalmente pelo futebol inglês.

"Nosso trabalho é levar a proposta para o clube. Tivemos proposta do Wolverhampton, West Ham, do Betis, da Espanha, já tivemos da Itália e nunca aconteceu. Mas o jogador é jovem, todo jogador que está na América do Sul pensa em jogar na Europa e com o Yuri não é diferente. Se tiver uma boa oportunidade que seja boa para ele e para o clube a gente vai conversar", ressaltou o agente.

Revelado pelo Santos e com passagem pelo Internacional, Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022. O atacante estava no Zenit, da Rússia, quando, por conta da guerra envolvendo russos e ucranianos, decidiu retornar ao Brasil.

Após altos e baixos, Yuri terminou 2024 com a melhor temporada da carreira, sendo o grande artilheiro do Brasil no ano com 31 gols.

Nesta temporada, Yuri possui sete gols em 17 jogos pelo Corinthians. Ao todo, são 165 jogos defendendo o Timão, marcando 65 vezes no período, além de 16 assistências. No dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), o atacante pode conquistar seu primeiro título pelo clube do Parque São Jorge, que precisa apenas de um empate em casa diante do Palmeiras para assegurar a conquista do Campeonato Paulista.