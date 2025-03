Em derrota no Allianz, Palmeiras vê cenário adverso se repetir pelo terceiro Derby consecutivo

O Palmeiras saiu atrás na decisão do Paulistão deste ano, ao ser derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, no Allianz Parque, no domingo. Desta maneira, o time de Abel Ferreira viu, pelo terceiro Derby consecutivo, um cenário adverso parecido.

Nos três últimos Derbys, o Palmeiras teve mais posse de bola, mais finalizações e maior controle de jogo, no entanto não conseguiu vencer e foi derrotado em dois. O Alviverde viu o Corinthians ser muito mais "feliz" em sua estratégia e sair dos confrontos com um sabor de vitória.

Tudo começou no clássico disputado no início de novembro de 2024. Na ocasião, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena, o Palmeiras finalizou mais (17 a 6), teve mais toques na grande área adversária (31 a 11) e teve mais posse de bola (59% a 41%). O resultado: 2 a 0 para o Corinthians, com gols de Garro e Yuri Alberto.

Na fase de grupos do Paulistão desta temporada, o empate em 1 a 1 teve o mesmo "roteiro". O Verdão, em casa, partiu para cima desde o primeiro minuto e inaugurou o marcador com Maurício. No final da etapa inicial, Yuri Alberto deixou tudo igual.

Novamente, o Palmeiras teve mais posse de bola (63% a 37%), mais grandes chances (6 a 2) e mais chutes (24 a 4). Além disso, no final do duelo, os palestrinos viram Hugo Souza defender uma penalidade de Estêvão e, mais uma vez, saíram com gosto de derrota - apesar do empate.

Faltam 90 minutos decisivos e nós vamos LUTAR SEM PARAR em busca da virada! pic.twitter.com/eU0F4XeYQZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2025

No último clássico, o Palmeiras novamente liderou as estatísticas de chutes (23 a 3), posse de bola (57% a 43%) e toques na grande área adversária (30 a 4), entretanto não foi a gol. Yuri Alberto cravou o tento corintiano, com assistência de Memphis Depay.

Agora, o Palmeiras necessita de uma vitória na Neo Química Arena em busca do tetracampeonato inédito do Paulistão. A bola rola no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Eficiência e eficácia

A respeito disso, na coletiva após o último Derby, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, citou a eficácia do rival no confronto.

"Em uma situação nossa, podíamos ter passado a bola, mas não passamos e demos contra-ataque ao adversário. Há uma bola que o Mayke disputa com o Memphis e vai para o Ríos e depois volta para ele, arremate e gol. O adversário teve muita eficiência e nós não fomos capazes nem essa que saiu em cima da linha nem nas duas do Vitor Roque em que o goleiro faz duas defesas em que o árbitro não dá escanteio e na outra que o goleiro defende. Basta olhar para o que foi o trabalho de um goleiro e do outro. Nossa equipe produziu mais, mas o resultado final foi deles. Eles foram extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final na casa deles sem nada a perder", declarou.

"Mas futebol é eficácia, meter lá dentro e hoje não conseguimos. Muitas vezes é preciso ter sorte e hoje não tivemos a pontinha de sorte. Volto a referir, veja o trabalho do Weverton e do Hugo. E vejam que apesar de o Corinthians ter defendido bem, baixo, apesar de ter ganhado mais duelos no meio-campo, jogando no contra-ataque, nós mesmo contra um bloco baixo não conseguimos fazer, nem em jogo jogado, nem em transição, nem bola parada. Não temos nada a perder, vamos tentar nosso melhorar para reverter a eliminatória", finalizou.