Em aquecimento para o Jogo das Estrelas, atletas do NBB visitam escolas

Atletas do NBB e estudantes da rede estadual de ensino de Minas Gerais formalizaram um encontro nesta quarta-feira, promovido pela Liga Nacional de Basquete e pelo Instituto Superação. A ação também ajudou a divulgar o Jogo das Estrelas, que acontece nesta sexta e sábado.

O que aconteceu

O evento aconteceu nesta quarta e contou com a presença de astros do esporte nacional. Os jogadores participaram de partida amistosa com os estudantes, além de realizar monitoramento em fundamentos para os jovens. Aconteceu também de uma roda de conversa, onde os atletas contaram um pouco sobre suas histórias.

O encontro vai acontecer também nesta quinta-feira, em quatro escolas estaduais de Minas Gerais. A Liga Nacional de Basquete vai disponibilizar 200 ingressos, inclusive, para os estudantes e treinadores do Instituto Superação para o Jogo das Estrelas, nesta sexta e sábado.

O Instituto Superação, que age em conjunto com a liga, promove a prática de esportes para jovens estudantes. "No ano passado, pudemos realizar esse encontro com uma escola parceira localizada em São Paulo. Foi incrível. É muito gratificante ver a alegria nos rostos dos nossos alunos-atletas durante as visitas. Estamos muito felizes em fazer parte mais uma vez dessa ação", disse Amanda Busch, Coordenadora Pedagógica do instituto.

Veja onde serão as ações desta quinta

10h às 11h

Local 1: EE José Mesquita de Carvalho

Rua Iraí, 154 - Vila Paris

Local 2: EE Clóvis Salgado

Avenida das Castanholas, 80 - Conjunto Califórnia

15h às 16h

Local 3: EE Padre João Bosco Penido Burnier

Rua das Perpétuas, 79 - Lindéia

Local 4: EE. Madre Carmelita Basquete

Avenida Antônio Francisco Lisboa, 500 - Bairro Bandeirantes