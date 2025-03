Du Plessis ironiza derrota de Poatan: "Perdi o maior salário da minha vida"

O status de maior nome do MMA mundial fez com que Alex "Poatan" se tornasse um alvo para muitos atletas do UFC, incluindo rivais de outras categorias de peso. Dricus Du Plessis, campeão dos pesos-médios (84 kg), era um dos que sonhavam em ter a oportunidade de enfrentar o brasileiro no octógono.

Nos últimos meses, Dricus deixou claro publicamente que estava disposto a subir de peso para disputar uma superluta, garantindo assim o maior prêmio de sua categoria. Porém, agora, o atleta sul-africano parece ter descartado a possibilidade de enfrentar Poatan, após a derrota do brasileiro e a perda do seu título.

Em um registro feito pelo canal "Jackson O'Doherty Vlogs" enquanto Du Plessis assistia ao UFC 313, foi possível ver sua reação logo após o fim da luta. De forma irônica, ele agradeceu a Magomed Ankalaev pela vitória sobre Poatan, uma luta que frustrou os rivais que desejavam encarar o brasileiro.

"Obrigado, Ankalaev, por acabar com o maior salário da minha vida. (...) Não é nada pessoal, mas a aura se foi", disse Du Plessis, referindo-se à imagem de imbatível que Poatan possuía, fator que geraria números expressivos caso ambos se enfrentassem.

Revanche indefinida

Apesar de tanto Poatan quanto Ankalaev se mostrarem abertos a uma possível revanche, a direção do evento ainda não oficializou o confronto. No entanto, a expectativa é de que a luta aconteça, uma vez que Dana White indicou apoio a essa possibilidade durante a coletiva de imprensa após o UFC 313.

O presidente do UFC, no entanto, demonstrou insatisfação com o desempenho dos lutadores, destacando que a luta não foi tão agressiva quanto ele esperava. Mesmo assim, Dana White reconheceu que Magomed Ankalaev mereceu a vitória.