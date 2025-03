Dorival lamenta ausência de Neymar na Seleção após montar "trabalho em cima de retorno"

Parte da torcida brasileira vivia a expectativa pelo retorno de Neymar à Seleção Brasileira, mas não foi dessa vez que a volta aconteceu. O atacante até chegou a ser convocado, mas acabou sendo cortado pelo técnico Dorival Júnior após ter sido diagnosticado com um edema na região posterior da coxa esquerda.

E se as expectativas da torcida foram frustradas, pode-se dizer que o mesmo aconteceu no ambiente da Seleção. Em coletiva pré-jogo concedida nesta quarta-feira, Dorival lamentou a ausência do craque e revelou que o trabalho havia sido montado com base em seu retorno.

"Com relação ao Neymar, é natural, que montamos todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema, e nós temos que respeitar isso, aguardando e torcendo para e ele se recupere rapidamente. No mais, acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Em dois treinos, temos que tentar definir o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã", lamentou o comandante.

Dorival também ressaltou que, após os cortes de Neymar, Danilo e Ederson, os planos da comissão técnica precisaram ser reestruturados.

"Primeiro, você tenta desenhar o máximo possível nesse período de formatação, que antecede uma convocação. Nós buscamos, dentro de um contexto, trabalharmos com um possível retorno do Neymar, tendo a presença dele, e ele vivenciando um momento de uma recuperação tanto física quanto técnica, em um processo de crescente, porém ainda gradativo. Mas imaginávamos que precisaríamos ali de um sistema de proteção um pouco mais definido em relação àquilo que apresentaríamos nessa partida inicial contra a Colômbia. Em razão disso, mudamos um pouco o contexto da nossa convocação. Nós tínhamos muito bem definido onde cada um jogaria, e agora é o 21º corte que fizemos em seis convocações", disse o técnico.

"Você busca sempre tentar acelerar esse processo e entender o que pode acontecer daqui uma, duas semanas. Demos um tempo suficiente para que chegássemos a uma conclusão sobre a condição do Neymar, do Danilo e do próprio Ederson. Como não houve a possibilidade de uma recuperação, tivemos que refazer a estrutura que havia sido montada inicialmente. Tudo isso você já tem que ter programado e preparado, porque queira ou não, de uma rodada ou de uma convocação para outra, acontece o desligamento de alguns companheiros, fazendo com que todo aquele planejamento inicial tenha que ser alterado", completou Dorival.

A convocação marcaria a volta de Neymar, à Seleção após mais de um ano. A última vez que o astro do Santos foi chamado foi em outubro de 2023, quando esteve na lista justamente para compromissos pelas Eliminatórias.

Sem Neymar, a Seleção Brasileira mede forças contra a Colômbia nesta quinta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Os ingressos para a partida estão esgotados e a expectativa é de mais de 60 mil torcedores presentes.

Passando por um momento de recuperação na competição qualificatória, o Brasil ocupa a quinta colocação na tabela, com 18 pontos, e vem de dois empates consecutivos. Já a Colômbia figura na quarta posição, com 19 pontos, e amarga uma sequência negativa de duas derrotas seguidas.