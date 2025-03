Dorival Júnior ignora tropeços e repete discurso de evolução na seleção: 'Futuro é promissor'

Para Dorival Júnior, o Brasil evoluiu e segue evoluindo sob seu comando, ainda que há quem "não queira ver". Há mais de um ano no cargo, o treinador evitou admitir que essa Data Fifa, com jogos contra Colômbia e Argentina, é decisiva para o futuro do treinador no cargo e afirmou que, com ele, a seleção nunca foi inferior a nenhum adversário, mesmo que não tenha encontrado um caminho e tenha feito apresentações irregulares.

"Avalio o último ano que tivemos. Foram 14 jogos, não tivemos momentos em que fomos inferiores aos nossos adversários", disse. "Estamos com uma convicção muito grande que essa equipe está próxima de um acerto", continuou o técnico em entrevista coletiva nesta quarta-feira, véspera da partida contra a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília. "Vejo um futuro muito promissor para a seleção. É questão de tempo e de trabalho".

O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias e precisa voltar a vencer depois de dois tropeços para não ficar fora da zona de classificação à Copa do Mundo de 2026.

A seleção encerra a data Fifa contra o Argentina, no dia 25, terça, às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias.

"Eu quero ver a seleção podendo render em qualquer momento. Temos dois compromissos bem complicados, bem difíceis. Os adversários reconhecem que estamos melhorando, é uma subida gradativa. Serão resultados fundamentais, que podem nos dar uma possibilidade real e clara do que pode acontecer ao final da fase classificatória", disse Dorival.

O Brasil vem de empates com Venezuela e Uruguai que impediram que desse um salto na tabela. A depender dos resultados, a seleção pode subir à vice-liderança ou descer para a sétima colocação.

"Se tivéssemos em segundo lugar, estaria tão preocupado quanto estou hoje, buscando correções, melhorando todos aspectos para alcançar os resultados. Buscamos atuações melhores e com condições de consolidar os resultados."

A seleção fracassou na Copa América no ano passado e ainda não deslanchou nas Eliminatórias. Para Dorival, existe a evolução, mas o time ainda busca um caminho.

"É um aprendizado contínuo e constante. Mudamos por completo nossa maneira de treinamentos, as mensagens passadas aos jogadores porque o tempo é muito curto. Isso tudo foi melhorado. Hoje, os jogadores têm o entendimento melhor do que estamos buscando."

O técnico ampliou as dúvidas da imprensa ao dizer evitar confirmar a escalação e dizer que tem dúvidas no meio de campo e no ataque. Ele se limitou a dizer que suas incertezas não são em relação a Savinho e João Pedro, centroavante do Brighton, da Inglaterra, que o treinador indicou que deve estar entre os titulares.