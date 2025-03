Dorival cobra punições para casos de racismo e critica declaração do presidente da Conmebol: "Infeliz"

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira repudiou as últimas declarações do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que comparou uma Libertadores sem brasileiros com "Tarzan sem Chita". Em coletiva antes de Brasil x Colômbia, o treinador classificou a fala do dirigente como "infeliz" e cobrou punições para os atos racistas no futebol.

"Eu acho que de uma maneira geral foi uma declaração muito infeliz do presidente. Ele próprio se reportou no dia de hoje. O que eu gostaria de ver é as Confederações e a Conmebol unidas para que nós possamos punir realmente de uma maneira direta a todos aqueles que infrinjam as leis e que ousem atacar os seus semelhantes. Eu acho que isso é uma decisão de toda a nossa sociedade de um modo geral e nós precisamos estar muito mais juntos e próximos, cobrando das autoridades a todo momento uma tomada de posição definitiva", disse.

"Nós da CBF, todos nós, que aqui estamos sempre fizemos atividades internas justamente visando o conhecimento de tudo que é provocado por situações como essa e nós lutamos para que possamos ajudar e impedir toda e qualquer decisão que seja tomada, qualquer tipo de situação que envolva seres humanos desrespeitados terão que ser punidos com o rigor da lei. É tudo que nós queremos que aconteça", seguiu.

Alejandro Domínguez deu a declaração após o sorteio dos grupos da Libertadores de 2025, em Assunção, no Paraguai. Pouco antes, no evento, o presidente da Conmebol havia discursado sobre o caso de racismo envolvendo Luighi, jogador sub-20 do Palmeiras.

Após a negativa repercussão, Domínguez formalizou um pedido de desculpas através de nota pela Conmebol. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que está engajada pela punição dos responsáveis pelos ataques ao atleta de seu clube, principalmente, também detonou a fala de Alejandro Domínguez.

O Brasil enfrenta a Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha. O duelo é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.