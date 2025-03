De reencontro com ex a algoz: conheça os adversários do Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians conheceu, na última segunda-feira, os seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão foi sorteado no Grupo C, ao lado do Huracán-ARG, América de Cali-COL e Racing-URU.

A equipe alvinegra fará sua estreia no torneio no dia 2 de abril (quarta-feira), diante do Huracán, da Argentina. O embate está marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O duelo reserva um reencontro com um velho conhecido. Isso porque o Huracán tem em seu elenco o meio-campista Víctor Cantillo, ex-jogador do Timão. O colombiano de 31 anos, que estava no Junior Barranquilla, desembarcou em solo argentino no início deste ano.

O time, conhecido como El Globo, chegou a brigar pelo título da liga nacional em 2024. A equipe ficou na quarta posição do Campeonato Argentino, com apenas cinco pontos a menos que o campeão Vélez Sarsfield.

O América de Cali, por sua vez, obrigará o clube do Parque São Jorge a rever um antigo algoz: Juan Fernando Quintero. O meia colombiano foi um dos responsáveis pela eliminação do time brasileiro para o Racing, na semifinal da Sul-Americana do último ano. Ele marcou dois gols no jogo de volta do confronto.

O clube colombiano divide um ídolo com o Corinthians. Trata-se de Freddy Rincón. Multicampeão pela equipe paulista, o ex-jogador defendeu o América entre 1990 e 1993.

Por fim, o Racing enfrentará o Timão na fase de grupos da Sul-Americana pelo segundo ano seguido. Na temporada passada, as equipes também caíram na mesma chave, o Grupo F. O primeiro encontro, no Uruguai, terminou empatado por 1 a 1. Já no Brasil, o Corinthians, então comandado por António Oliveira, venceu por 3 a 0.

Grupo definido! ?? O Corinthians está no grupo C da CONMEBOL Sudamericana! ?? ?? América de Cali

?? Huracán

?? Racing

?? Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/kAmlg8C09G ? Corinthians (@Corinthians) March 17, 2025

O Corinthians disputará a Sul-Americana em razão da queda na fase preliminar da Libertadores. A equipe foi superada pelo Barcelona de Guayaquil-EQU, na terceira fase, por 3 a 2 no placar agregado.

Na fase de grupos, os times se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro das próprias chaves. Aquele que tiver a melhor campanha em cada grupo classifica-se diretamente às oitavas de final. Já os segundos colocados disputam um playoffs contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

A decisão do torneio continental está prevista para o dia 22 de novembro e será disputada no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Semifinalista do torneio no ano passado, o Corinthians tenta conquistar o título da Sul-Americana pela primeira vez em sua história.

Veja abaixo a tabela do Corinthians na Sul-Americana: