De olho no Vasco, Santos venceu apenas um jogo fora de casa no Paulistão

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro apenas no próximo dia 30, contra o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro. Fora de casa, o Peixe não conquistou bons resultados no início da temporada.

A equipe do técnico Pedro Caixinha venceu apenas um jogo como visitante pelo Campeonato Paulista. No dia 23 de fevereiro, o Alvinegro Praiano bateu a Inter de Limeira, por 3 a 0, com gols de Tiquinho Soares (2x) e Neymar, no estádio Major Levy Sobrinho, no interior de São Paulo.

O Santos jogou outras seis partidas longe da Vila Belmiro e não conseguiu triunfar em nenhuma delas. Ao todo, o Peixe sofreu quatro derrotas, sendo duas para o Corinthians, uma para o São Bernardo e outra para o Velo Clube, e dois empates, contra Ponte Preta e Novorizontino.

O aproveitamento fora de casa é bem inferior ao de 2024. No ano passado, o time da Baixada Santista acumulou 48,7% de aproveitamento, com 11 vitórias, cinco empates e dez derrotas. Na atual temporada, a taxa é de 23,8%.

Se quiser estrear bem no Brasileirão, Caixinha precisa mudar a postura da equipe fora de casa. Com foco na estreia, o Peixe realizou amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, ou seja, longe da Vila Belmiro. O time fez 4 a 1 e venceu o jogo com tranquilidade.

O embate contra o Vasco será o primeiro oficial desde a eliminação para o Corinthians, na semifinal do Paulistão, na Neo Química Arena. A bola rola no São Januário a partir das 18h30 (de Brasília).