Cuiabá anuncia chegada de Lucas Eduardo, ex-Vasco, por empréstimo

O Cuiabá anunciou, nesta quarta-feira, a chegada de Lucas Eduardo, por empréstimo junto ao Vasco. O volante de 21 anos assinou com o Dourado até o final da temporada.

"Tive essa oportunidade e estou muito feliz de vir ao Dourado, uma camisa grande. Cheguei para agregar, uma grande oportunidade para minha carreira. A expectativa é enorme de colocar o Cuiabá de volta à Série A de onde não deveria ter saído", disse Lucas Eduardo ao site oficial do clube.

Com passagens pelas categorias de base do Nova Iguaçu, Lucas Eduardo foi revelado pelo Vasco. No entanto, o volante disputou apenas quatro partidas com o elenco profissional do Cruzmaltino. Entrou em campo uma vez em 2023, duas ano passado e disputou um jogo nesta temporada.

Em 2021, quando defendia o sub-17, o jogador foi convocado para defender a Seleção Brasileira na categoria.

"Fiquei cinco anos no Vasco, passei na base da Seleção com 17 anos, fui bicampeão carioca no sub-20 e agora chego ao Cuiabá para somar a esse elenco. É um clube sensacional e estou tendo uma oportunidade de ouro", acrescentou.

O volante já treina com o restante do elenco no CT Manoel Dresch e está à disposição da comissão técnica para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Lucas Eduardo é o décimo reforço do Cuiabá para 2025. Além dele, o clube já oficializou a chegada do goleiro Arthur Bittencourt, dos laterais Sander e Léo Ataíde, dos zagueiros Nathan e Gui Mariano, do meia Ruan Oliveira e dos atacantes Yamil Asad, Pedrinho e Juan Christian.

"Sou um cara versátil, faço tanto primeiro como segundo volante. Mas na minha carreira atuei mais como primeiro, aquele camisa cinco. Evoluí bastante e quero dizer ao torcedor que não irá faltar garra e determinação, não desisto das jogadas e sempre dou o meu máximo em campo", finalizou Lucas Eduardo.

O Cuiabá volta a campo neste sábado, às 15h30 (de Brasília), quando visita o Primavera, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mato-Grossense, no Cerradão. A partida decisiva ainda não teve o horário confirmado pela organização.