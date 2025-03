Corinthians repudia acusações sobre casos internos de cambismo no clube

Em nome do presidente Augusto Melo, o Corinthians divulgou uma nota na manhã desta quarta-feira repudiando as acusações sobre um suposto caso interno de cambismo nos jogos do Timão na Neo Química Arena.

Nesta terça, o GE publicou uma matéria denunciando inúmeros problemas no Fiel Torcedor, a plataforma de compra de ingressos do Corinthians. Muitos torcedores não conseguem garantir suas entradas, em um processo que fica cada vez mais difícil ao passar dos meses. O próprio clube reserva milhares de ingressos por jogo, através de vários "logins", que seriam usuários dentro da plataforma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

De acordo com a matéria, as entradas, que deveriam ser repassadas para jogadores, funcionários, parceiros comerciais e convidados, acabam indo parar na mão de cambistas, que vendem os lugares por preços muito maiores do que o vendido na plataforma.

Conforme disse Marcelo Munhoes, ex-chefe do departamento de tecnologia do Corinthians, o volume de entradas que não são colocadas à venda no Fiel Torcedor aumentou consideravelmente desde o ano passado. A informação foi confirmada por outros funcionários do clube que pediram para ter a identidade preservada.

No clássico contra o Santos, pelo Paulistão, dos 47.695 ingressos vendidos, apenas 23.360 foram destinados aos sócios-torcedores "comuns", um total de 48% do total. O Timão considera donos de cadeiras cativas e torcedores organizados no cálculo. Com estes parâmetros, o percentual de ingressos vendidos pelo Fiel Torcedor sobe para 73,2%.

O que diz o Corinthians

De acordo com o clube, algumas falas de Marcelo Munhoes na matéria são falsas. O Corinthians afirmou categoricamente que trabalha para melhorar ainda mais a gestão dos ingressos para os sócios-torcedores.

O Timão afirmou que já implementou medidas para combater o cambismo, "adquirindo ingressos oferecidos em redes sociais para rastrear a origem de vendas irregulares, derrubando sites fraudulentos e realizando as denúncias cabíveis". Além disso, a partir de junho de 2025, estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas precisam ter a tecnologia de reconhecimento facial ativa, o que ajudaria no combate ao cambismo.

Além disso, o Corinthians se diz vítima do cambismo e ter colaborado com investigações policiais para descobrir a fonte destas ações ilegais.

Por fim, o clube afirmou que o "Departamento Jurídico está analisando todas as declarações feitas pelo ex-funcionário e por terceiros que têm propagado acusações sem apresentar provas. Nenhuma dessas ações será ignorada, e todas terão as respostas adequadas no âmbito legal."

Veja a nota completa do Corinthians sobre os casos de cambismo no clube:

"O presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, ao retornar do Paraguai, onde participou do sorteio da CONMEBOL Sudamericana, tomou conhecimento das declarações feitas por um ex-funcionário do Clube, as quais contêm informações incorretas. Diante disso, o Corinthians esclarece que:

- Desde o início desta gestão, o presidente Augusto Melo tem trabalhado para aprimorar o programa Fiel Torcedor. O Clube recebeu diversas propostas para otimizar a gestão dos ingressos, nenhuma delas da empresa BWA, como vem sendo falsamente divulgado.

- O ex-funcionário da área de TI participou de reuniões com a diretoria e estava ciente das discussões sobre melhorias no programa. Em nenhum momento, enquanto esteve no Clube, ele manifestou publicamente as alegações que agora apresenta.

- O Corinthians tem intensificado o combate ao cambismo. Estudos para a implementação de novas medidas já estão em andamento, e a solução definitiva, que envolve processos complexos, está prevista para ser implementada até junho. Além disso, a diretoria tem atuado de forma proativa, adquirindo ingressos oferecidos em redes sociais para rastrear a origem de vendas irregulares, derrubando sites fraudulentos e realizando as denúncias cabíveis. No entanto, é fundamental esclarecer que o julgamento e a punição dos envolvidos não cabem ao Clube, mas sim às autoridades competentes.

- Um inquérito policial está em andamento para identificar e responsabilizar os verdadeiros culpados. O Corinthians tem colaborado integralmente com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias, pois é uma das maiores vítimas dessa prática e o principal interessado na solução do problema.

- O Departamento Jurídico do Clube está analisando todas as declarações feitas pelo ex-funcionário e por terceiros que têm propagado acusações sem apresentar provas. Nenhuma dessas ações será ignorada, e todas terão as respostas adequadas no âmbito legal.

- É importante destacar que o programa Fiel Torcedor não comercializa 100% da carga de ingressos da Neo Química Arena. O Corinthians possui camarotes e compromissos contratuais que não fazem parte do programa, e esses compromissos devem ser respeitados.

- A diretoria tem trabalhado continuamente para disponibilizar a maior quantidade possível de ingressos aos sócios do Fiel Torcedor. Como resultado desse esforço, o Clube já bateu recordes de público na Arena e seguirá ampliando esse acesso.

- Todos os departamentos do Clube são obrigados a prestar contas sobre a emissão de ingressos, detalhando a carga disponibilizada e a justificativa para cada liberação. Essas informações são apresentadas regularmente aos órgãos internos de fiscalização do Corinthians.

O presidente Augusto Melo e sua diretoria assumem total responsabilidade pelas ações que envolvem o nome do Sport Club Corinthians Paulista. No entanto, atos praticados por terceiros com o objetivo de prejudicar o Clube serão investigados e tratados internamente. Somente serão divulgadas à Fiel Torcida informações devidamente verificadas e juridicamente fundamentadas, sempre preservando a imagem da instituição.

Por fim, a Neo Química Arena obteve autorização para ampliar a carga de assentos disponíveis para venda, após a liberação de mais lugares pela Polícia Militar, órgão responsável pela documentação necessária. Atualmente, a Neo Química Arena opera próxima de sua capacidade máxima, o que reflete um cenário positivo, mas também torna a compra de ingressos mais desafiadora.

A diretoria segue trabalhando de forma incansável para minimizar qualquer prejuízo ao Corinthians. Os responsáveis por práticas ilícitas não ficarão impunes."