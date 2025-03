Corinthians a cada 3 dias e Palmeiras com 'folga': como ficou o calendário

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista marcará o inicio de uma maratona para Corinthians e Palmeiras. O Alvinegro entrará em campo a cada três dias, enquanto o Alviverde ganhou uma "folga" antes da estreia pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27 (quinta-feira) pela final do Paulistão, dois dias após o fim da Data Fifa. A partida será na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília). O time de Ramón Díaz tem a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque.

Na sequência, as duas equipes voltam a campo no dia 30 (domingo) pela primeira rodada do Brasileirão. A CBF alterou as datas das estreias de ambos os times. Inicialmente, Corinthians e Palmeiras jogariam no sábado, dia 29, apenas dois dias após a final estadual.

O Corinthians só terá dois dias de preparação antes de estreia na Sul-Americana. A partida contra o Huracán (ARG) está marcada para o dia 2 de abril, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Já o Palmeiras estreará pela Libertadores apenas no dia 3 de abril, mas fora de casa. A partida contra o Sporting Cristal (PER) será às 19h (de Brasília).

Veja os calendários

Corinthians

27/03, às 21h35 (de Brasília) - Palmeiras (final do Paulistão)

30/03, às 20h - Bahia (1ª rodada do Brasileirão)

02/04, às 19h - Huracán-ARG (1ª rodada da Sul-Americana)

05 ou 06/04, com horário a definir - Vasco (2ª rodada do Brasileirão)

Palmeiras