Coordenador da base, JP Sampaio recebe homenagem por 10 anos de Palmeiras: "Cheguei aonde queria chegar"

Coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio foi homenageado nesta quarta-feira, após ter completado dez anos de clube, no último dia 4 de março. O profissional estava acompanhando o sub-20 na disputa da Libertadores da categoria, no Paraguai, torneio do qual o Verdão acabou vice-campeão.

Contratado em 2015, o dirigente foi um dos responsáveis por revolucionar o Centro de Formação de Atletas e por tornar o Palmeiras em uma referência mundial na revelação de jogadores. Entre eles, estão o zagueiro Vitor Reis (Manchester City-ING), o volante Danilo (Nottingham Forest-ING), o meia Luis Guilherme (West Ham-ING) e os atacantes Endrick (Real Madrid-ESP) e Estêvão (negociado com o Chelsea-ING).

A presidente Leila Pereira, o vice-presidente Paulo Buosi e o técnico Abel Ferreira presentearam João Paulo com uma placa comemorativa. Após isso, o dirigente também foi homenageado pela família, com presença de sua esposa e de seu pai.

"Não esperava, de maneira nenhuma. Sabia que a presidente faria uma homenagem, mas em nenhum momento imaginei que teria meu pai e minha esposa aqui. Muito feliz e emocionado, dez anos são para poucos, e ainda em um cargo de muita responsabilidade. Extremamente feliz pela homenagem e reconhecimento, sabendo que sou apenas a ponta desse iceberg. A palavra é 'gratidão'", disse João Paulo.

"Tenho essa fome diária e sei o que me faz bem, e o Palmeiras me faz muito bem, a base me faz muito bem. Alguns dos meninos que hoje estão no profissional, conheci com 11 anos, pude vê-los se transformando em homens. Eu falo que já encontrei meu 'nirvana', cheguei aonde queria chegar, minha fome diária é encontrar as pessoas que gosto e fazer o que gosto, mas sempre sendo chato, cobrando. O clube nos dá essa estrutura e reconhecimento, por isso que a gente nunca pode baixar essa fome e deixar de ser protagonista", completou.

Leila Pereira exalta trabalho de JP Sampaio

Presidente do Palmeiras desde 2021, Leila Pereira exaltou o trabalho do profissional, responsável pela captação de talentos para a base alviverde. A mandatária destacou que "qualquer homenagem é pequena perto do que o João merece".

"Com toda a sua equipe, revolucionou nossa Base, sendo um grande líder. Não só revelou atletas espetaculares, que nos ajudam esportiva e financeiramente, como também os ajuda a realizar seus sonhos. Quando vou à Academia de Futebol 2, fico emocionada com o tratamento que os meninos recebem, com toda a estrutura que temos. É um orgulho muito grande tê-lo conosco nesses dez anos, e que venham muitos outros", disse a presidente.

No atual elenco profissional, são nove atletas oriundos da Base: o goleiro Mateus, os zagueiros Benedetti e Naves, o lateral esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Allan e Figueiredo, além dos atacantes Estêvão Luighi e Thalys.

"Homenagear uma pessoa que está há dez anos no Palmeiras é uma alegria muito grande para nós. O João parece que nasceu aqui dentro. Pude conhecer um profissional extremamente competente e com uma fome de trabalho impressionante nesses dez anos. O Palmeiras tem uma estrutura de excelência e processos muito bem definidos, mas tem o diferencial de possuir profissionais que amam o que fazem e que dão a vida pelo clube. O João é um exemplo disso, uma pessoa que ama o que faz e que dá a vida pelo Palmeiras", disse o vice-presidente Paulo Buosi.