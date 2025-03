Como a seleção deve se comportar com João Pedro no ataque contra Colômbia

Do UOL, em Brasília

Dorival Júnior fez mistério, mas deve mesmo usar João Pedro no ataque da seleção. A sinalização foi dada no treino de hoje, no estádio Mané Garrincha, véspera da partida contra a Colômbia, pelas Eliminatórias.

A opção pelo atacante do Brighton dá uma opção ofensiva que vai encorpar a presença na área adversária, aumenta a estatura do time na comparação com a entrada de Savinho e tenta manter a linha de raciocínio adotada nas partidas anteriores, na reta final de 2024.

"O João flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito a área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem. Ele tem que coordenar essas características que ele possuiu e em cima disso tirar a característica de cada um. Eu estou tentando manter os jogadores na posição que eles jogam em suas equipes, desde o começo, fazendo uma ou outra alteração em função dos adversários. Mas tentando aproveitar o que eles já têm e já fazem em suas equipes de origem", disse Dorival.

O plano precisou ser revisado porque o Brasil, inicialmente, foi convocado para ter Neymar. Mas o craque do Santos foi cortado por lesão.

Dorival recalculou a rota e optou por um passo atrás — mas dando chance a um jogador que não tem lastro na seleção ainda.

João Pedro defende o Brighton, da Inglaterra. Ele foi chamado pela primeira vez ainda na era Fernando Diniz. Os jogos? Justamente na data Fifa das Eliminatórias que reuniu os jogos contra Colômbia e Argentina.

João foi usado diante dos colombianos na partida em Barranquilla, depois que Vini Jr. se machucou. O Brasil perdeu de virada por 2 a 1 naquela ocasião.

Para a bola chegar com qualidade ao ataque com João Pedro, Dorival defende equilíbrio nos demais setores. O que isso quer dizer?

Na linha defensiva, laterais que apoiem, mas tomem cuidado na marcação. Na direita, Vanderson. Na esquerda, Guilherme Arana.

O meio-campo com Bruno Guimarães e Gerson se propõe a ter boa qualidade no passe, sem abdicar da intensidade na marcação.

Na frente, Vini Jr, Raphinha e Rodrgyo com liberdade de movimentos, mas com responsabilidade para recomposição defensiva.

João Pedro ainda é jovem. Tem 21 anos e faz parte de uma geração que saiu muito jovem do Brasil (ele foi revelado pelo Fluminense) e se consolida na Premier League. Mesmo em times de meio de tabela. O Brighton atualmente é sétimo.

Pela seleção, ele soma duas partidas. Aquela contra a Colômbia e 45 minutos na derrota diante do Paraguai, quando entrou no lugar de Endrick.