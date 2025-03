Com um a menos, São Paulo cede empate ao Atlético-GO pelo Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o São Paulo recebeu o Atlético-GO no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia-SP, e empatou por 1 a 1. O placar foi aberto por Paulo Sérgio, enquanto Yuri deixou tudo igual.

Com o resultado, o Tricolor, que ainda teve Igão expulso aos 38 minutos da etapa inicial, chegou a quatro pontos, em terceiro lugar. Do outro lado, o Atlético-GO somou o primeiro ponto e subiu para décimo.

O São Paulo retorna aos gramados na quinta-feira (27), contra o Santos, pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A bola rola às 17h15 (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal Gouveia. O Atlético-GO, por sua vez, encara o Itauçu no próximo sábado, pela quinta rodada do Campeonato Goiano sub-20. A partida acontece às 15h30, no Sesi Multiparque.

O gol

Aos 13 minutos do segundo tempo, Paulo Sérgio recebeu ótimo passe do companheiro, saiu cara a cara com o goleiro adversário e não perdoou.

Já aos 45, Yuri, dentro da área, desviou rasteiro para o gol a assistência recebida.