Com um a menos, Corinthians busca empate contra o Grêmio pelo Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Corinthians recebeu o Grêmio na Fazendinha, em São Paulo (SP), e buscou um empate por 1 a 1. O gol gaúcho foi marcado no segundo tempo, por Lian, quando o Alvinegro estava com um a menos. Já o empate do Timão veio dos pés de Jesse.

Desta maneira, o Corinthians chegou aos quatro pontos e foi ao quinto lugar, com saldo de um gol Por sua vez, o Grêmio, que foi atropelado pelo São Paulo por 5 a 1 na rodada inicial, somou sua primeira unidade e ficou com o 14º lugar.

Pela segunda rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians volta aos gramados na próxima quarta-feira (26) para enfrentar o Cuiabá, novamente na Fazendinha. A bola rola às 15h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Atlético-MG.

O JOGO

O Corinthians ficou com um a menos aos 16 minutos do segundo tempo. Thomas perdeu a bola na intermediária e, ao tentar recuperar, acertou em cheio a perna do jogador do Grêmio. Em frente ao lance, o árbitro mostrou o cartão vermelho.

Com um a mais, o Grêmio inaugurou o marcador aos 29 minutos. Após erro na saída de bola do Corinthians, Jaridel recebeu na entrada da área, protegeu a bola e tocou de letra para Lian. O jovem gremista invadiu a área e deslocou o goleiro para estufar as redes.

Aos 40 minutos, o Corinthians empatou o duelo na Fazendinha. Pela direita do campo de ataque, Vitinho fez linda jogada e passou para Araújo, que cruzou rasteiro para a área. Livre de marcação, Jesse pegou de primeira e mandou a bola para dentro da meta, após um bonito chute.