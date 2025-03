Com luta entre brasileiras, PFL define confrontos iniciais dos torneios de 2025; confira

Com um novo modelo de disputa definido para a temporada de 2025, a PFL já havia anunciado o calendário da primeira rodada, com quatro eventos a serem sediados em Orlando (EUA), entre abril e maio. Agora, na última semana, a empresa foi além e revelou, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), quais serão os combates que irão dar o 'pontapé inicial' nos torneios. E a definição dos confrontos promoveu, logo de cara, um clássico brasileiro entre Taila Santos e Juliana Velasquez.

Sem a presença da atual campeã, Dakota Ditcheva, na disputa do 'GP' em 2025, Taila e Juliana são vistas como favoritas ao título deste ano. Sendo assim, as brasileiras farão uma espécie de 'final antecipada', programada para o dia 11 de abril, em Orlando. Ex-campeã peso-mosca (57 kg) do Bellator, Velasquez medirá forças com Santos, ex-desafiante ao cinturão do UFC. Com o novo modelo, apenas uma das competidoras avança de fase.

Confira as lutas dos demais brasileiros

Das oito categorias contempladas nos torneios de 2025, o Brasil estará representado em cinco. Na única feminina, além de Taila e Juliana, o país conta com Ilara Joanne e Elora Dana, que terão pela frente, respectivamente, Liz Carmouche e Diana Avsaragova na primeira rodada do 'GP' peso-mosca, também no dia 11 de abril.

Uma semana antes, no dia 3, o primeiro brasileiro entra em ação no torneio da PFL. Vice-campeão em 2023 e semifinalista em 2024, Gabriel Braga estreia no 'GP' peso-pena (66 kg) contra o francês Yves Landu, de olho no título. Já entre os pesos-galos (61 kg), no dia 11 de abril, Leandro Higo terá a árdua missão de duelar contra o russo Magomed Magomedov na primeira rodada.

No dia 18 de abril, o 'gringo brazuca' Joshua Silveira faz sua estreia na divisão dos pesos-médios (84 kg) contra o inglês Mike Shipman. Filho do renomado treinador brasileiro Marcus 'Conan' Silveira, o atleta - nascido nos Estados Unidos - alega que representa as duas nações no cage. Por fim, no dia 1º de maio, mais dois lutadores tupiniquins entram em ação, na categoria dos meio-pesados (93 kg). Antônio 'Cara de Sapato' enfrenta Karl Moore, enquanto Marcelo Nunes duela contra Sullivan Cauley.

Mudanças no GP em 2025

A principal mudança promovida pela PFL de 2024 para 2025 foi a extinção da chamada temporada regular, que classificava os melhores atletas através de um sistema de pontuação conforme o desempenho de cada um. Agora, o torneio já inicia em confrontos eliminatórios. Sendo assim, é 'matar ou morrer', desde o primeiro duelo. Ao todo, serão oito categorias implementadas no novo sistema, com oito competidores em ação em cada uma.

Desta forma, cada atleta terá que vencer três lutas em sequência para ficar com o título do GP e o prêmio de 500 mil dólares - que antes era de 1 milhão de dólares. Os primeiros combates, válidos pela fase de quartas de final, estão previstos para ocorrerem em abril. Já a fase semifinal será disputada em junho, enquanto as grandes decisões serão realizadas no decorrer de agosto, conforme a própria PFL anunciou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Professional Fighters League (@pflmma)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Professional Fighters League (@pflmma)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Professional Fighters League (@pflmma)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Professional Fighters League (@pflmma)