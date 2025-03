Com apoio amplo, Ednaldo registra chapa única e será reeleito na CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, registrou sua chapa para a reeleição na confederação: será candidato único. Conta com o apoio de 27 federações estaduais e 26 clubes, o que inviabiliza o registro de qualquer outro concorrente. São necessárias quatro entidades e oito clubes para registrar uma chapa.

A eleição será em 24 de março quando Ednaldo será reeleito para um mandato de mais quatro a frente da CBF. O próximo ciclo dele no poder começa em 2026 e acaba em 2030.

A chapa registrada tem, entre os vice-presidentes, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF. O dirigente, que chegou a flertar com Ronaldo, volta a se aliar ao poder quando percebe que não pode ganhar a eleição.

Além dele, há outros sete vices: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

A CBF também comunicou que houve apoio de 13 clubes da Série A. Na lista, estão Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, Juventude, Atlético-MG, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia, Sport, Vitória e Ceará. Desta forma, até o antes desafeto John Textor, dono do Botafogo, endossou sua reeleição. Houve ainda 13 times da Série B que registraram apoio. Assim, do total do colégio eleitoral, Ednaldo só não teve apoio de seis votantes em um total de 67.

Já tinha ficado claro que Ednaldo seria candidato único quando o ex-jogador Ronaldo desistiu de sua candidatura concorrente. Ele abandonou o pleito ao ser rejeitado pelas federações que não aceitaram conversar sobre um possível apoio.

Em declaração à CBF TV, Ednaldo classificou o processo na CBF como democrático: "Foi uma união democrática, um processo eleitoral que segue um rito estabelecido pela Fifa, Conmebol e CBF, dentro do seu estatuto, e para o qual tivemos significativas subscrições. Foram 27 federações e também 13 clubes da Série A e 13 clubes da Série B. Com isso, a gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social e principalmente no combate ao racismo e a todo tipo de discriminação", disse o dirigente.

Soa como uma resposta a Ronaldo que criticou o processo eleitoral na CBF.

O nome da chapa de Ednaldo é: "Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza".