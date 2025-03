Clássicos marcam rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

O duelo entre Brasil e Colômbia e o Clássico do Rio da Prata entre Uruguai e Argentina marcam o retorno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, cuja 13ª rodada será disputada entre quinta e sexta-feira (20 e 21 de março).

Após 12 das 18 rodadas disputadas, as Eliminatórias têm a atual campeã mundial, a Argentina, como líder com 25 pontos e a um passo de garantir a classificação para 2026.

Logo atrás, aparecem Uruguai (2º) com 20 pontos, Equador (3º) e Colômbia (4ª) com 19 cada um, o Brasil (5º) com 18 e o Paraguai (6º) com 17, entre as seleções que garantem vaga direta na próxima Copa.

Na sequência, a Bolívia (13 pontos) ocupa a sétima posição, que leva para a repescagem, seguida por Venezuela (8ª, 12 pontos), Chile (9º, 9 pontos) e Peru (10º, 7 pontos), que ficariam fora do Mundial.

A 13ª rodada, na qual a Argentina pode garantir a classificação antecipada, começa nesta quinta-feira (20) com três jogos.

O Paraguai enfrenta o Chile em Assunção às 20h00 (horário de Brasília); o Brasil, sem o lesionado Neymar, recebe a Colômbia no estádio Mané Garrincha às 21h45; e o Peru joga em Lima contra a Bolívia a partir das 22h30.

Na sexta-feira (21), a rodada continua com o duelo entre Equador e Venezuela (18h00), em Quito, e termina com o clássico entre Uruguai e Argentina (20h30), em Montevidéu, sem a presença do craque Lionel Messi, fora por lesão.

Jogos da 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (horário de Brasília):

- Quinta-feira, 20 de março:

Em Assunção (20h00): Paraguai x Chile

Em Brasília (21h45): Brasil x Colômbia

Em Lima (10h30): Peru x Bolívia

- Sexta-feira, 21 de março:

Em Quito (18h00): Equador x Venezuela

Em Montevidéu (20h30): Uruguai x Argentina.