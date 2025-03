Charles voltar a ganhar minutos após cinco jogos e tenta reencontrar espaço no Corinthians

O volante Charles enfim voltou a ser utilizado por Ramón Díaz. Depois de cinco jogos sem sair do banco de reservas, o jogador ganhou minutos na final do Campeonato Paulista e entrou no segundo tempo da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque.

O atleta, que chegou a ser titular da equipe durante a última temporada, vinha tendo pouco espaço neste ano. Ele se fez presente em nove dos 19 jogos disputados pelo time em 2025, sendo apenas cinco entre os onze iniciais.

O meio-campista, aliás, ficou cinco partidas consecutivas sem sair do banco de reservas. Ele só voltou a entrar em campo no último domingo, quando atuou por nove minutos na ida da decisão do Paulistão.

Charles, agora, tenta reencontrar seu espaço na equipe. Pesa contra o jogador a alta concorrência no setor, que conta com Raniele, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon, Alex Santana, Maycon e Ryan como opções.

O volante foi anunciado pelo Corinthians no meio do ano passado e teve importância na reação que levou o Timão da zona de rebaixamento à classificação para a fase preliminar da Libertadores. Na reta final do Brasileirão, acabou deixando a equipe titular.

São, ao todo, 33 aparições do jogador com a camisa do clube alvinegro. Seu contrato é válido até o final de 2028.

O Corinthians agora foca no jogo de volta contra o Palmeiras, pela final do Estadual. O segundo e decisivo Derby está marcado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O time de Ramón Díaz só precisa de um empate para ser campeão.

O Timão, além de tentar evitar o tetra do rival, busca encerrar o jejum de seis anos e enfim voltar a conquistar um título.