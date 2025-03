Casão: Endrick ganhou camisa 9 da seleção em campo, Dorival que não deu

Endrick já conquistou a camisa 9 da seleção brasileira em campo, só não a recebeu do técnico Dorival Jr., afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (19).

Para Casão, Dorival não valoriza Endrick como ele merece. O atacante do Real Madrid, inclusive, só foi convocado para os jogos de março após a lesão de Neymar, cortado.

O Dorival já deveria ter colocado a camisa 9 no Endrick desde quando ele o levou pela primeira vez. Quando o Endrick fez gol contra a Inglaterra, quando o Endrick fez gol contra a Espanha, merecia ganhar a camisa 9 e ser permanente.

Não que ele não pudesse sair do time, ficar no banco algumas vezes, mas o Endrick ganhou a camisa 9 dentro do campo. Só que o Dorival não deu a camisa 9 pra ele.

Ou eu estou errado? Ou por aqueles dois jogos que o Endrick fez ele não merecia ser titular na Copa América?

Casagrande

O colunista questionou a falta de oportunidades para Endrick como titular com Dorival. Para Casão, o atacante ainda não teve sequência de jogo com a camisa da seleção.

Na Copa América dos Estados Unidos, quando o Dorival o colocou foi no terceiro jogo e em duas roubadas, com o Vinícius suspenso. Essa conta vai pro Dorival Júnior.

Na minha visão, a seleção já tinha um camisa 9, sim. Então, vai pro Dorival.

Casagrande

Ainda em busca da formação ideal e na 5ª colocação, a seleção brasileira joga amanhã (20), contra a Colômbia, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa.

