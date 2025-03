Camarões empata com Suazilândia e pode perder liderança do grupo nas Eliminatórias Africanas

Pela quinta rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, Camarões empatou em 0 a 0 com a Suazilândia, nesta quarta-feira. O confronto do grupo D aconteceu no Mbombela Stadium, em Nelspruit, na África do Sul.

Com o empate, os Leões estão com a primeira posição ameaçada. A equipe possui nove pontos conquistados em cinco partidas, enquanto a vice-líder Líbia tem sete pontos com um jogo a menos, podendo ultrapassar o líder ainda nesta rodada.

Já a Suazilândia é a lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado ao longo de cinco jogos.

Nesta terça, Camarões irá enfrentar a Líbia, pela sexta rodada das Eliminatórias, às 16h (de Brasília), no Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo. Enquanto a Seleção do Sul da África volta a campo no domingo, diante das Ilhas Maurício, pela mesma competição, às 10h, no Mbombela Stadium.

Eliminado na fase de grupos da última Copa do Mundo, Camarões venceu o Brasil na ocasião, por 1 a 0. Já a Suazilândia busca jogar a Copa pela primeira vez em sua história.

Confira outros resultados das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo nesta quarta

Libéria 0 x 1 Tunísia

República Centro-Africana 1 x 4 Madagascar