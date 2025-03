Bruno Henrique se emociona ao receber homenagem pelos 100 gols no Flamengo

A quinta-feira no Flamengo foi marcada por uma homenagem após o treino do elenco. O atacante Bruno Henrique recebeu das mãos do executivo de futebol José Boto um quadro e uma medalha representando os 100 gols com a camisa do Rubro-Negro. A marca foi alcançada diante do Vasco, na semifinal do Carioca.

Bruno Henrique aproveitou a homenagem para refletir sobre sua passagem vitoriosa pelo Flamengo. Ao lado de Arrascaeta, ele é recordista de títulos no clube, com 15 conquistas. Também é conhecido como o Rei dos Clássicos, pelos gols feitos contra grandes rivais cariocas. Mas também houve momentos difíceis que o levaram à emoção, como, por exemplo, ao recordar a grave lesão no joelho sofrida em 2022 que o tirou dos gramados por quase um ano.

"O mais difícil é escutar que eu não conseguiria voltar", destacou o atleta, que, na sequência, falou com orgulho sobre a sua superação. "Fazer 100 gols pelo Flamengo é para poucos, eu consegui, eu venci", completou, com a voz embargada.

Bruno Henrique considera que precisou superar a desconfiança até mesmo em sua chegada ao Flamengo. Ele se vê como um atleta determinado, por isso conseguiu alcançar um "outro patamar", inclusive fazendo essa expressão viralizar entre os brasileiros.

"Eu sempre soube quem eu era e o que poderia entregar. O meu dia a dia não mudou em nada, sou um cara que trabalha muito, focado para dar o melhor ao Flamengo. Esse é meu objetivo e será assim enquanto eu permanecer aqui. Procuro dar o melhor pelo Flamengo, por minha família e amigos e todos que torcem por mim", avisou Bruno Henrique. "Vou fazer de tudo para crescer essa prateleira com títulos, gols e conquistas individuais", completou o atleta, de 34 anos.