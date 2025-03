Bahia vence o CSA e segue invicto na Copa do Nordeste

O Bahia venceu o CSA por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé. Os gols do triunfo foram marcados por Iago e Erick, enquanto Brayann descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor de Aço assumiu a liderança do Grupo B, com dez pontos. Já o CSA está uma colocação abaixo, com a mesma pontuação.

O Bahia volta a campo neste domingo, contra o Vitória, pela volta da final do Campeonato Baiano, às 16h (de Brasília), no Barradão. Por sua vez, o CSA enfrenta o América-RN, em duelo válido pela próxima rodada da Copa do Nordeste.

O jogo

A equipe visitante abriu o placar aos 12 minutos da primeira etapa. Kayky cruzou rasteiro para Iago, que apareceu sozinho na segunda trave e mandou para o fundo das redes.

Já aos 24, Erick recebeu a bola na área e finalizou de primeira para aumentar a vantagem no marcador.

O CSA chegou a descontar aos 25 da segunda etapa. Brayann foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o atacante não desperdiçou e balançou as redes.

Ceará vence a Juazeirense

Já na Arena Castelão, o Ceará venceu a Juazeirense por 2 a 0. Galeano foi o autor dos gols da partida.

Desta maneira, o Ceará ocupa a terceira colocação do Grupo B, com dez pontos. Já a Juazeirense está em sétima, com seis unidades.

Confiança bate o Sampaio Corrêa

O Confiança venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Batistão. Os gols do triunfo foram marcados por Lucicarlos e Breiner.

Assim, o Confiança chegou a sete pontos, na quinta posição do Grupo B. O Sampaio Corrêa, por sua vez, segue na lanterna da chave, com apenas duas unidades.