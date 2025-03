Athletico-PR x Maringá: escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR enfrenta o Maringá, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. A partida de ida foi 1 a 1, no Estádio Willie Davids.

Na primeira fase do Estadual, o Athletico-PR avançou na segunda posição, com 22 pontos. Nas quartas de finais, o Furacão superou o Azuriz. Por sua vez, o Maringá se classificou em sexto, com 16. Na segunda fase, a equipe do interior eliminou o Coritiba.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão pela NSports e da Rede Furacão.

ÚLTIMOS JOGOS

Athletico-PR - Três vitórias e dois empates.



Maringá - Três vitórias e dois empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Matheus Babi.



Técnico: Maurício Barbieri.

Maringá: Dheimison; Raphinha, Ronald, João Félix e Max Miller; Buga, Rodrigo e Zé Vitor; Negueba, Moraes e Maranhão.



Técnico: Jorge Castilho.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Lucas Paulo Torezin, com os assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas. O VAR será conduzido por José Mendonça da Silva Júnior.