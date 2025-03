Athletico-PR perde do Maringá e cai na semifinal do Campeonato Paranaense

O Athletico-PR perdeu do Maringá por 3 a 0, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, na Ligga Arena. Maranhão, Matheus Moraes e Rodrigo Santos foram os autores dos gols para os visitantes.

Desta maneira, com empate na ida e derrota na segunda partida, o Athletico-PR dá adeus ao Estadual deste ano. O Maringá, por sua vez, enfrentará o Operário na decisão, que não possui data definida.

O Furacão volta aos gramados no dia 4 de abril, contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Encerramos a nossa campanha no #Paranaense2025. pic.twitter.com/lAA9KYmK7t ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 20, 2025

O jogo

A equipe visitante abriu o marcador aos 49 minutos da primeira etapa. Após cruzamento na área, Maranhão subiu no meio dos defensores e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 26 da etapa complementar, Matheus Moraes aproveitou rebote do goleiro Mycael e testou para o gol, aumentando a vantagem.

O Maringá chegou ao seu terceiro gol aos 35 minutos. Em contra-ataque, Rodrigo Santos bateu na saída de Mycael e correu para o abraço.