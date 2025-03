Assessoria de Felipe Anderson posta nota de esclarecimento após rumores de descontentamento

A assessoria de Felipe Anderson, do Palmeiras, divulgou, nesta quarta-feira, uma nota de esclarecimento após o rumor de que o jogador estaria descontente no clube e teria pedido para sair. O atleta também compartilhou o comunicado.

"O perfil do Twitter @dataporco fez uma postagem ontem (18/03) com informações totalmente infundadas sobre nosso atleta Felipe Anderson, e a mesma foi replicada pelo Instagram @fanaticosporfutebol. Se trata de um conteúdo sem credibilidade e compromisso com a verdade. Reforçamos que qualquer assunto envolvendo o jogador deve ser checado com ele ou seu staff", Aproveitamos para alertar o público a sempre confirmar as informações antes de julgar ou compartilhar. Esse cuidado é cada vez mais necessário nos dias de hoje", diz a nota compartilhada por Felipe Anderson em seu perfil no Instagram.

Quarta-feira de atividades na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/WRaqGUHoTK ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 19, 2025

A nota foi divulgada pelo jogador e sua assessoria, por conta da circulação de informações de que Felipe Anderson estaria insatisfeito no Palmeiras e queria ser negociado pelo clube, depois de não conseguir dialogar com o técnico Abel Ferreira.

"Felipe Anderson rejeitou a Juventus-ITA. Chegou no Palmeiras e foi improvisado em posição que não gosta de jogar, com funções mais defensivas do que sabe entregar. O técnico não aceita diálogo. Felipe Anderson quer ir embora e eu não culpo ele", escreveu o perfil @DataPorco no X (antigo Twitter).

Desde julho de 2024 no Palmeiras, o jogador de 31 anos chegou ao clube com grande expectativa, vindo da Lazio, da Itália. No entanto, Felipe Anderson ainda não correspondeu dentro de campo e vem perdendo espaço na equipe.

Nesta temporada, o atleta passou por um período de condicionamento individualizado desde a pré-temporada para se recuperar de uma pubalgia. No Campeonato Paulista, disputou apenas quatro jogos, sendo titular uma vez.

Ao todo, Felipe Anderson já entrou em campo 28 vezes com a camisa do Palmeiras, marcou dois gols e deu duas assistências.

O Verdão volta a campo apenas no dia 27 de março, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando visita o Corinthians, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Por conta de derrota na partida de ida no último domingo, por 1 a 0, no Allianz Parque, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato Estadual. Uma vitória por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.