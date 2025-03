Artilheiro no ano avança em recuperação e pode reforçar Palmeiras na final

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira com algumas novidades, mas a principal delas é Maurício. O meia iniciou a transição física e pode reforçar a equipe no segundo jogo da final do Campeonato Paulista.

Maurício participou como "curinga" na primeira parte do trabalho, desempenhando uma função com menor contato físico. O atleta sofreu uma lesão no ombro no dia 16 de fevereiro, em um clássico contra o São Paulo, ainda na fase de grupos. O elenco realizou atividades técnicas de passes e marcação e disputou um jogo de sete contra sete em campo reduzido.

O meia é o artilheiro do Palmeiras no ano ao lado de Estêvão: 5 gols cada. O jogador pode estar à disposição de Abel para o jogo decisivo contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. Abel Ferreira reclamou na última coletiva da falta de eficácia da equipe, e Maurício se destacou no início da temporada.

O atacante Luighi voltou ao elenco profissional do Palmeiras após ficar com o vice-campeonato da Libertadores sub-20, no Paraguai.

Já o lateral Marcos Rocha sentiu dores no primeiro tempo da final contra o Corinthians, e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele já realiza tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O treino desta quarta-feira também marcou o primeiro treino de Lucas Evangelista com seus novos companheiros. O meio-campista que chegou no RB Bragantino só pode estrear no Brasileirão, mas já está integrado.