Artilheiro, Guilherme é responsável por quase metade dos gols do Santos na temporada

Não é de hoje que Guilherme vem sendo um dos principais jogadores do Santos. Após um bom 2024, o atacante iniciou 2025 a todo vapor. Artilheiro, ele é responsável por quase metade dos gols do Peixe.

O camisa 11 anotou dez dos 23 gols do Alvinegro Praiano na temporada. Cerca de 44% dos tentos do time da Vila Belmiro foram marcados por Guilherme.

O atacante, inclusive, foi responsável por marcar os primeiros quatro gols do Santos. Ele fez os dois gols da vitória sobre o Mirassol e também balançou as redes no empate com a Ponte Preta e na derrota para o Palmeiras.

Além disso, ele também marcou contra São Bernardo, São Paulo (2), Corinthians, Água Santa e Noroeste. No entanto, o jogador passou em branco nos últimos três jogos do Santos.

Após a chegada de Neymar e Tiquinho Soares, Guilherme passou a dividir o protagonismo no ataque do Peixe. Seus companheiros, que são os outros dois artilheiros da equipe no ano, marcaram oito gols juntos. Os três jogadores são responsáveis por 18 dos 23 tentos santistas.

Guilherme já está perto de igualar seus números do ano passado, quando também foi o principal artilheiro do Santos. Em 2024, o camisa 11 foi às redes 13 vezes em 46 partidas disputadas.

O atacante espera ampliar os bons números pelo Peixe no próximo dia 30. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o time praiano visita o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).