Artilheiro do Palmeiras, Estêvão busca sua primeira assistência em 2025

Com cinco gols em 13 duelos, o atacante Estêvão é - junto ao Maurício - o artilheiro do Palmeiras neste início de temporada. O jovem de 17 anos, porém, apesar de ser a principal peça ofensiva do time alviverde, ainda não contribuiu com nenhuma assistência em 2025.

Estêvão tem a chance de dar sua primeira assistência nesta data Fifa. O atacante do Palmeiras foi convocado por Dorival para integrar o elenco da Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia (em casa) e Argentina (fora de casa). A tendência é que o palestrino entre em campo por alguns minutos nos confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Embora não tenha contribuído com passes decisivos para gols, Estêvão é o grande destaque ofensivo do Palmeiras desde a temporada passada. Além dos cinco gols marcados, o jogador do lidera o Verdão em dribles e finalizações.

A principal preocupação do Palmeiras, de Estêvão, agora, é a final do Campeonato Paulista. O Alviverde foi derrotado no Allianz Parque pelo Corinthians na partida de ida e precisa reverter o cenário na volta, na Neo Química Arena.

Em Itaquera, a bola rola às 21h35 (de Brasília) do próximo dia 27 (quinta-feira), após a pausa da data Fifa. Estêvão, assim, terá outra grande chance de quebrar o incômodo jejum sem assistências.