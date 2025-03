Ariane Sorriso sofre lesão e deixa o card do UFC Vegas 105; brasileira assume vaga

Ainda não vai ser dessa vez que Ariane Carnelossi fará seu retorno ao octógono mais famoso do mundo. Originalmente escalada para encarar a tailandesa Loma Lookboonmee no UFC Vegas 105, no dia 5 de abril, 'Sorriso' - como a brasileira é conhecida - precisou se retirar do combate devido a uma lesão no tornozelo.

A própria Ariane Sorriso anunciou sua saída do card do UFC Vegas 105, através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial do 'Instagram'. De acordo com a peso-palha (52 kg), a contusão teria afetado o ligamento do seu tornozelo e, com isso, a impedido de dar prosseguimento no seu camp de preparação para a luta contra Lookboonmee. A também brasileira Istela Nunes foi escalada pelo Ultimate para substituir a atleta paulista no confronto contra a tailandesa.

"Estou com uma notícia não muito boa. Todo mundo sabe que eu ia estar lutando no dia 5 de abril, em Las Vegas, mas, durante um treino na semana passada, eu tive uma torção no meu tornozelo. Na hora inchou muito, aí eu e o Hugo (Gonçalves) corremos para fazer os exames. Não deu nada grave, mas eu tive uma lesão, um estiramento no ligamento do meu tornozelo, o que vai fazer eu ficar uns dias parada. Eu não consigo fazer nada que eu tenha que movimentar, nada que eu precise de apoio, de movimentação. Então, tivemos que sair da luta. Não tem como a gente chegar na luta sem treinar, ainda mais que está muito em cima já", informou Ariane.

Carreira marcada por lesões

Desde que estreou no UFC, em 2019, Ariane Sorriso tem sofrido com lesões que atrapalharam o desenvolvimento de sua carreira. Até o momento, em cinco anos como atleta do Ultimate, a lutadora brasileira já passou pela mesa de cirurgia mais de uma dezena de vezes, a última delas para corrigir a fratura no nariz causada por uma cabeçada da venezuelana Piera Rodriguez, no seu mais recente combate no octógono.