Biógrafo lembra mágoa de Alex com Galvão Bueno: 'pai dele teve derrame'

A derrota da seleção brasileira para o México na final da Copa das Confederações de 1999 ficou marcada por um episódio triste na carreira de Alex. Titular naquele jogo, o meia foi fortemente criticado por Galvão Bueno na transmissão da TV Globo e viu seu pai sofrer um derrame parcial enquanto assistia ao jogo com amigos e familiares.

O que aconteceu

A história foi revelada por Alex em uma biografia autorizada, escrita pelo jornalista Marcos Eduardo Neves, chamada "Alex, a biografia". O episódio é citado em trecho sobre a atuação do meia pela seleção brasileira na Copa das Confederações de 1999.

Fui titular novamente [na final], mas perdemos a decisão para os donos da casa. O Vanderlei [Luxemburgo] me escalou fora de posição na final. Joguei improvisado no ataque, ao lado do Ronaldinho

Porém, o que tenho na cabeça é que o Galvão Bueno quase matou o meu pai nesse jogo. Ele falou tão mal de mim, me esculachou tanto na Globo, que o velho passou mal. Teve um princípio de derrame que comprometeu o seu lado esquerdo para o resto da vida. Se não acontecesse isso, certamente estaria mais forte hoje Alex, em biografia

Marcos Eduardo Neves foi convidado do podcast "Conta & Manda" na semana retrasada e contou detalhes do episódio. "O pai dele, que tinha feito um churrasco com os amigos, vai ouvindo o Galvão destruindo a atuação do Alex... O pai dele teve um derrame, perdeu o lado esquerdo".

É aquilo que o 'maestro' Júnior fala: o profissional que está lidando com uma transmissão para o país inteiro tem que ter a responsabilidade de elogiar sem bajular e criticar sem humilhar. E o Galvão humilhou o Alex, e o pai dele foi tendo uma vergonha, um trauma, que sofreu um derrame Marcos Eduardo Neves, ao podcast "Conta & Manda"

Alex na Copa das Confederações 1999

Aos 21 anos, Alex era o camisa 10 da seleção brasileira na Copa das Confederações. Ele começou o campeonato na reserva, mas ganhou a posição após marcar dois gols contra a Alemanha na estreia e entrar bem no fim do jogo contra os Estados Unidos.

Alex foi um dos destaques da goleada de 8 a 2 sobre a Arábia Saudita, na semifinal. O meia marcou dois gols e ainda deu duas assistências. João Carlos, Ronaldinho (3), Zé Roberto e Roni completaram o placar.

Para a decisão, o pai de Alex, 'Seu Adenir', organizou um churrasco com amigos e familiares. O Brasil, porém, abusou dos erros e acabou derrotado por 4 a 3. Serginho, Roni e Zé Roberto marcaram para o time de Vanderlei Luxemburgo, enquanto Zepeda (2) Abundis e Blanco fizeram os gols mexicanos.

Indignado com a atuação do Brasil, Galvão Bueno concentrou as críticas ao meia Alex. Ele chegou a dizer que era um absurdo um jogador que "errava tudo" vestir a camisa 10 e que Pelé, Rivellino e Zico estariam envergonhados.

Segundo Alex conta na biografia, o pai, que tinha 44 anos, sofreu um derrame parcial que comprometeu o seu lado esquerdo para o resto da vida.