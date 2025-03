Acelino Popó enfrenta o ator Duda Nagle na luta principal do Fight Music Show 6

Depois de muitos rumores, a luta principal da sexta edição do 'Fight Music Show' foi finalmente definida. Programado para o dia 17 de maio, em São Paulo, o evento contará com o confronto entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas e o ator Duda Nagle como 'carro-chefe' da noite. O combate foi confirmado na última terça-feira (18), através das redes sociais do 'FMS' (veja abaixo ou clique aqui).

Principal 'rosto' da empresa, Popó também liderou as cinco edições anteriores do 'Fight Music Show'. Aos 49 anos, o pugilista tem se dedicado a competir em lutas de exibição nos ringues. De olho em seu próximo alvo, Acelino já projetou como enxerga o duelo contra Duda Nagle. Em recente participação no programa 'Altas Horas', o tetracampeão mundial adiantou que as negociações para a disputa já estavam encaminhadas.

"Eu tenho luta agora em maio, e fui desafiado pelo Duda (Nagle), o ex da Sabrina (Sato). Esse daí vai tomar umas porradas, esse daí vai", projetou o condecorado pugilista baiano.

Histórico de Popó no 'FMS'

Prestes a entrar em ação pela sexta vez sob a bandeira do Fight Musica Show, Popó segue invicto na organização. Em sua primeira experiência, o veterano empatou com Whindersson Nunes. Nas três edições seguintes, o brasileiro não deu chances e nocauteou, respectivamente, Jose 'Pelé' Landi, Junior Dublê e Kleber 'Bambam'. Já em sua mais recente aparição, no 'FMS 5', Acelino desbancou o também pugilista argentino Jorge 'El Chino' Miranda na decisão unânime dos juízes.

