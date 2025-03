Abel trabalha passes e marcação no Palmeiras e Lucas Evangelista faz 1º treino no clube

De olho no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira deu sequência à preparação da equipe neste período de Data Fifa. Nesta quarta-feira, o treinador português comandou atividades técnicas e priorizou o trabalho de passe e marcação a fim de ajustar a equipe para reverter a vantagem diante do rival Corinthians.

No treino, duas novidades. Maurício iniciou a transição física e participou da primeira parte da atividade. O atacante Luighi, do sub-20, também trabalhou com os profissionais. Já Marcos Rocha teve uma lesão no músculo da coxa esquerda detectada e iniciou tratamento.

A atividade desta quarta-feira marcou o primeiro treino do recém-contratado Lucas Evangelista. "Estou muito feliz aqui e agora é dar sequência ao trabalho para ajudar meus companheiros", afirmou.

O volante é o sétimo reforço contratado pelo clube na temporada. Em seu primeiro contato com o elenco, ele destacou o carinho que recebeu da torcida nas redes sociais. "Abri o instagram e vi que todo mundo me tratou muito bem. Não esperava que seria dessa maneira. Acho que foi um início muito bom e agora é colocar toda essa sintonia, esse carinho, dentro de campo", afirmou.

Na Academia de Futebol, Abel orientou ainda um jogo de sete contra sete em espaço reduzido. Com a missão de vencer o adversário por dois gols de diferença para ficar com o título estadual no tempo normal, o Palmeiras deve usar a intensidade como um dos trunfos para buscar o objetivo nos 90 minutos. Triunfo palmeirense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Corinthians e Palmeiras fazem o jogo decisivo na próxima quinta-feira e o confronto acontece na Neo Química Arena. O time alvinegro ganhou o jogo de ida, no Allianz, por 1 a 0, gol de Yuri Alberto.