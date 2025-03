Zubeldía comanda trabalho de posse de bola, e São Paulo volta a treinar no campo após testes físicos

O São Paulo voltou a treinar no gramado do CT da Barra Funda, na manhã desta terça-feira, após realizar testes e avaliações físicas na última segunda-feira.

O técnico Luis Zubeldía e sua comissão comandaram treinos com bola, intercalados com estímulos aeróbicos orientados pela preparação física. Os jogadores trabalharam fundamentos técnicos e posse de bola, com corridas e trabalhos de mobilidade.

O zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla não treinaram. Ambos os atletas foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias. A Data Fifa começa nesta quinta-feira e termina na próxima terça-feira. O defensor defenderá a Venezuela, enquanto o meio-campista estará com o Paraguai.

Trabalhando para os próximos torneios da temporada!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/VeBn9pW7ZI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 18, 2025

Além de Ferraresi e Bobadilla, o zagueiro Igão e o lateral direito Maik, da base, também não participaram das atividades. Os jovens foram convocados para o jogo do time sub-20 contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

O São Paulo mira aproveitar o período sem jogos para recuperar jogadores lesionados para a estreia no Brasileirão, como por exemplo o meia-atacante Lucas Moura, que trata um trauma no joelho direito, sofrido na derrota para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Luiz Gustavo, Ruan e Rodriguinho já iniciaram a transição física e devem estar à disposição de Zubeldía. Já Pablo Maia segue se recuperando de lesão no tornozelo direito e desfalca o São Paulo nos próximos meses.

O Tricolor volta às atividades na manhã desta quarta-feira, novamente no CT da Barra Funda, em preparação para o primeiro jogo no Brasileiro. A equipe são-paulina estreia no próximo dia 30, contra o Sport, no Morumbis, às 16h (de Brasília).