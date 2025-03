Yuri Alberto volta a decidir clássico e se aproxima de nova marca pelo Corinthians

O atacante Yuri Alberto voltou a decidir um clássico a favor do Corinthians no último domingo. O jogador anotou o gol da vitória do Timão sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, e deixou a equipe alvinegra mais perto do título paulista de 2025.

Esta não é a primeira vez que o camisa 9 tem participação decisiva em um clássico nesta temporada. Ele já havia feito um gol no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na fase de grupos do Estadual, e balançou as redes nos dois duelos com o Santos, tanto na primeira fase como na semifinal.

O feito coloca Yuri Alberto perto de mais uma marca individual com a camisa do Corinthians. Ele está a apenas uma bola na rede de igualar Jô e Danilo como principal artilheiro do clube em clássicos no século XXI.

O atleta soma, ao todo, 11 gols em cima dos principais rivais do Estado (Palmeiras, Santos e São Paulo). Os líderes Jô e Danilo possuem um tento a mais.

O ranking ainda conta com Liedson, com oito, na quarta posição, seguido por Nilmar, Ronaldo, Róger Guedes, Gil, Elias e Romero, todos com sete. Deivid, com seis, completa a lista.

Yuri Alberto é o artilheiro isolado do Corinthians neste ano. Ele já foi às redes sete vezes em 2025. Foram cinco tentos no Paulistão e dois na fase preliminar da Libertadores.

O camisa 9 agora agora tem a missão de ajudar o clube a findar o jejum de seis anos e voltar a erguer um troféu. A partida de volta da decisão estadual, contra o Palmeiras, está agendado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão precisa de um simples empate para sagrar-se campeão em Itaquera. Em caso de derrota por um gol no Derby, o título será decidido nos pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Verdão.