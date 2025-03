Corinthians homenageia Wlamir e leva velório para ginásio que tem seu nome

O velório de Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro que morreu nesta terça-feira, aos 87 anos, será realizado no ginásio que leva seu nome, no Parque São Jorge, sede social do Corinthians, na próxima quarta-feira.

O que aconteceu

O velório mudou de local. Ele seria realizado no Cemitério São Pedro, no bairro da Vila Alpina, em São Paulo. O Corinthians procurou os familiares do ídolo do clube e anunciou a mudança de local na tarde desta terça.

O evento será aberto ao público. Wlamir será velado entre 13h30 e 17h30 (de Brasília) no ginásio. Depois, a cremação será realizada no Crematório da Vila Alpina.

Sócios e não-sócios do Corinthians poderão comparecer. Aqueles que não fazem parte do clube de associados do Timão poderão acessar o velório pelo Portão 4 do Parque São Jorge.

Wlamir Marques foi ídolo do Corinthians. Nos últimos anos, o clube batizou o seu ginásio poliesportivo com o nome do ex-jogador e inaugurou um busto com a imagem dele.

Ginásio do Parque São Jorge leva o nome de Wlamir Marques Imagem: Reprodução site oficial Corinthians

Corinthians lamenta morte de Wlamir Marques

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Wlamir Marques, um dos seus maiores ídolos da história do basquete do Clube, aos 87 anos, nesta terça-feira (18).

O "Diabo Loiro", apelido que ganhou durante suas passagens pela Seleção Brasileira, onde conquistou dois títulos mundiais, chegou ao Corinthians em 1962, no auge da sua performance, onde conquistou 18 títulos pelo Alvinegro (três sul-americanos, três brasileiros, cinco paulistas e sete paulistanos).

Após se aposentar das quadras, Wlamir voltou ao Corinthians, onde foi técnico com passagens tanto na equipe Masculina, quanto a Feminina.

Suas conquistas pelo Timão renderam outras homenagens históricas: em 2016, o ginásio principal do Parque São Jorge foi batizado como Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques e neste seu mesmo local, em 2023, Wlamir foi eternizado pelo Corinthians, ao ter seu busto inaugurado no espaço, o primeiro busto de um atleta de basquete na história do Clube.

Ainda em 2023, Wlamir Marques recebeu mais uma honraria: entrou para o Hall da Fama da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol).

O Corinthians se une à família, amigos e fãs neste momento de luto no esporte brasileiro."

Quem foi Wlamir Marques?

Wlamir Marques é um dos maiores nomes do basquete brasileiro. O ex-ala nasceu em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, no dia 16 de julho de 1937, e tinha o apelido de Disco Voador e Diabo Loiro.

O ídolo é integrante do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil e do Hall da Fama da Fiba (Federação Internacional de Basquete). Além disso, Wlamir recebeu o Troféu Heims de Melhor Atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo, duas importantes honrarias que refletem sua importância no cenário mundial

Wlamir foi bicampeão mundial com a seleção brasileira. Ele conquistou as edições de 1959 e 1963 pelo Brasil. O ex-atleta também esteve presente nos vices de 1954 e 1970.

O ídolo brasileiro tem duas medalhas olímpicas. Wlamir esteve presente nos bronzes conquistados pela seleção brasileira de basquete em Roma-1960 e Tóquio-1964.

Wlamir conquistou três medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Ele fez parte da seleção que foi prata em São Paulo-1963 e bronze na Cidade do México-1955 e Buenos Aires-1959.

O ex-atleta passou por quatro clubes. Ele começou a carreira no Tumiaru, de São Vicente (SP). Depois, jogou pelo XV de Piracicaba e chegou ao Corinthians. O último time de Wlamir Marques foi o Tênis Clube de Campinas.