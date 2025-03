Veja três jovens talentos do São Paulo que podem ganhar espaço no elenco para a sequência da temporada

Com a temporada em andamento, o técnico Luis Zubeldía ainda não definiu qual será o espaço dos jovens da base no elenco profissional do São Paulo. Apesar do perfil cauteloso com promessas, alguns jogadores podem ganhar minutos na sequência do ano. Entre eles, Ryan Francisco, Henrique do Carmo e Matheus Alves.

O atacante Ryan já mostrou personalidade tanto na Copinha quanto no profissional. No torneio sub-20, foi o artilheiro da competição com dez gols e classificou o São Paulo para a final ao virar o jogo contra o Criciúma com duas cavadinhas em cobranças de pênalti.

No profissional, foi relacionado para 12 partidas, mas entrou em campo apenas quatro vezes. Em sua segunda oportunidade, contra a Portuguesa, pelo Paulistão, marcou o gol da vitória do Tricolor nos acréscimos, após atuar por apenas dez minutos.

Com contrato renovado até o fim de 2028, Henrique do Carmo é outra joia que pode ganhar espaço no elenco. Na Copinha, o atacante marcou um gol e deu uma assistência em cinco jogos.

No profissional, foi relacionado para 12 partidas da Série A do Brasileirão de 2024, mas entrou em campo apenas uma vez, no dia 25 de agosto, contra o Vitória. Antes disso, ficou no banco em jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. Já na edição deste ano do estadual, começou entre os suplentes em quatro partidas e foi titular apenas na estreia contra o Botafogo-SP.

Apesar da forte concorrência no meio-campo, Matheus Alves, um dos destaques da Copinha, também pode ganhar minutos com Zubeldía. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o camisa 10 marcou um gol e deu três assistências.

No profissional, estreou na primeira rodada do Paulistão contra o Botafogo-SP. Depois, entrou em campo diante do Red Bull Bragantino e ficou no banco contra Portuguesa, Inter de Limeira, Ponte Preta e São Bernardo. Com baixa minutagem no time principal, segue atuando pelo sub-20.

Na estreia do Brasileirão da categoria, brilhou ao participar diretamente dos cinco gols da goleada por 5 a 1 sobre o Grêmio, marcando dois e dando três assistências.