Vegetti fala sobre responsabilidade e metas do Vasco: 'Temos que responder no campo'

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o atacante do Vasco, Vegetti, falou sobre sua visão do momento do clube e sua relação com a torcida, destacando a responsabilidade que sente por vestir a camisa de um time com tanta história. O jogador, que chegou ao clube em um momento de dificuldades, reconheceu que o Vasco está em um processo de reconstrução, mas se disse ciente da importância de resultados e da necessidade de levar o time de volta ao topo.

Vegetti destacou a importância de manter o equilíbrio diante das críticas, uma parte inevitável da vida no futebol. "Crítica faz parte da vida. Eu não dou importância a isso, o torcedor também falou que eu era o melhor jogador do mundo, e eu tampouco acredito nisso", afirmou. Para o atacante, a chave é focar no trabalho e na melhoria contínua. "Respeito muito o torcedor, aceito a crítica, mas já tenho idade para saber dar importância ao que é importante, que é o trabalho, treino", completou.

Apesar da pressão por resultados, Vegetti foi sincero ao falar sobre as expectativas do clube e da torcida. "Eu entendo a torcida do Vasco, que já ganhou muito, mas a realidade é outra. Leva tempo. Gostaria de dizer que vamos ser campeões de tudo, mas tenho que ser sincero", declarou o atacante, que reforçou o compromisso de responder no campo. "Vamos trabalhar para responder no campo. E que a gente possa ganhar uma taça nesse tempo em que estamos no Vasco", disse Vegetti, deixando claro que o foco está no desempenho e na evolução da equipe.

Ao comentar sobre a preparação física do elenco, Vegetti destacou a importância do descanso e da alimentação, mesmo com a curta pré-temporada devido ao calendário apertado. "O mais importante é descansar, alimentação. A comissão vai trabalhar em situações mais específicas. Quem está envolvido com o futebol, já sabe como é a preparação, sabe como fazer", afirmou, enfatizando que a maioria dos times se prepara de maneira similar e que não há uma fórmula exata para o desempenho físico em cada partida.

Sobre o processo de reconstrução do Vasco, o atacante fez questão de lembrar que o clube, quando ele chegou, estava em uma situação difícil, quase rebaixado. "Quando cheguei, o Vasco estava praticamente rebaixado, salvamos isso. Chegamos à semifinal do Carioca, e uma semifinal de Copa do Brasil, ficamos em décimo lugar, colocamos o Vasco numa competição internacional", disse.

Vegetti também falou sobre a pressão de jogar em um clube com tanta história, onde as cobranças por títulos são grandes. "A gente sabe que está num clube muito grande, que conquistou muitos títulos. Mas a realidade é outra, temos que aceitar isso. Em muitos momentos carregamos isso de não conquistar um título há muito tempo", disse, reconhecendo a responsabilidade de jogar em um clube tradicional como o Vasco.

Por fim, o atacante frisou que sua prioridade no momento é a Copa Sul-Americana, embora tenha deixado claro que sua meta é buscar títulos, mas com responsabilidade. "Eu posso falar que minha prioridade é a Copa Sul-Americana, queria dizer que vamos ser campeões da Copa do Brasil, mas não posso dizer isso, tenho que ter responsabilidade", finalizou.

O Vasco volta a campo apenas no dia 30 de março, às 18h30, diante do Santos, na estreia do time no Campeonato Brasileiro.