Vegetti fala sobre a importância do Vasco disputar a Sul-Americana: "Objetivo nosso"

Na noite desta segunda-feira, o Vasco conheceu seu grupo para a disputa da Copa Sul-Americana de 2025. O atacante Pablo Vegetti destacou a importância do clube participar de um torneio internacional pela primeira vez desde 2020.

"É muito importante para nós jogar um torneio internacional. Depois de muito tempo, estar em uma competição internacional. Tem que virar costume. Quando eu cheguei, era a primeira meta. Eu sabia que fazia um tempo que o Vasco não disputava e que o clube tinha história em torneios internacionais. É um objetivo nosso, obviamente, indo passo a passo. É muito difícil jogar fora do país, tem viagem, logística, mas vamos nos preparar bem para isso", disse Vegetti em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O caminho do Primeiro Campeão Continental do Mundo está definido na Copa CONMEBOL Sudamericana! ??? O #VascoDaGama se junta a Lanús (??), Academia Puerto Cabello (??) e Melgar (??) no Grupo G da Fase de Grupos da competição, que se inicia no mês de abril. ???? ????!... pic.twitter.com/18Q3K95DV7 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 17, 2025

"Desde que jogo futebol, quero ser campeão sempre. Eu quero jogar no treino, quero ser campeão. Eu quero jogar com meu filho, quero ser campeão. Sabemos que é difícil. Temos que fazer um bom planejamento, entender como se joga essa copa. Temos que nos preparar para ser protagonistas", acrescentou.

Após o sorteio dessa segunda-feira, o Vasco, que estava no pote 2, caiu no grupo com Lanús, da Argentina, Academia Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru. A estreia do Cruzmaltino é contra o clube peruano fora de casa.

"A gente tem que respeitar todos os adversários. A única coisa que não queríamos era viajar contra um time que joga na altitude, porque é f.... Depois, para ser campeão, temos que jogar contra qualquer um. Acho que é um bom grupo, tem viagem, mas não tem altitude. O Lanús é um time muito forte, vai ser muito duro jogar lá", projetou Vegetti.

O Vasco volta a campo apenas no dia 30 de março, domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

"Minha expectativa é deixar o torcedor feliz. Eu fui artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, fiz 40 gols aqui no Vasco, o que é muito difícil, mas tem torcedores que querem que eu vá embora. A única que eu quero é deixar os torcedores felizes. E eles ficam com um título. É muito difícil conseguir título. Temos que nos preparar para tudo o que vai vir. Vai ser um ano muito longo e muito duro. Quero sempre fazer gols e conseguir uma taça seria muito importante", finalizou.