Vegetti rebate críticas no Vasco: 'Idade para saber ao que dar importância'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Veggetti terminou o Campeonato Carioca como artilheiro, com seis gols — ao lado de Cano, do Fluminense, e Max, do Sampaio Corrêa —, mas, apesar do momento em campo, conviveu com algumas críticas neste início de temporada.

Crítica faz parte da vida. No futebol e qualquer trabalho. Eu não dou importância a isso, o torcedor também falou que eu era o melhor jogador do mundo, e não acredito nisso. Mantenho um equilíbrio em minha cabeça. Respeito muito o torcedor, aceito a crítica, mas já tenho idade para saber a dar importância ao que é importante, que é o trabalho, o treino Vegetti

O atacante argentino concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje, no CT Moacyr Barbosa, antes do treino do elenco cruz-maltino.

Sou muito responsável, faço tudo para melhorar. Minha parte está feita, dentro do campo dou tudo que tenho. Falo muito para os garotos, de um jogo a outro passamos de salvador a pior jogador. Digo que não tem que escutar, acreditar... Vegetti

O que mais ele falou

Vasco na Sul-Americana. "É muito importante jogarmos um torneio internacional. Tem de virar costume o Vasco em torneios internacionais. Quando cheguei, era a primeira meta. Sabia que fazia um tempo que o Vasco não jogava e que o Vasco tem história em torneios internacionais. É um objetivo principal que a gente tem".

Artilharia desde que chegou ao clube. "A expectativa é deixar o torcedor feliz. Fui artilheiro da Copa do Brasil, do Carioca, tenho 40 gols desde que cheguei ao Vasco. O único que quero é deixar o torcedor feliz. Queremos um título, mas temos de falar também que é muito difícil. Vamos nos preparar. Quero sempre fazer gol, ajudar o time. Acho que conseguir uma taça seria muito importante. Como capitão, boto sempre o grupo na frente do pessoal. Mas falei: torcedor do Vasco tem que ficar feliz, um torcedor que vem sendo muito maltratado. Um clube grande, que ganhou muita coisa, mas está passando por uma reformulação. Não podemos falar mentira, que vamos ser campeões de tudo, mas vamos tentar".

Preparação física e queda de rendimento. "A preparação física é muito importante. Tivemos uma pré-temporada muito curta porque tínhamos de jogar o Carioca. Não há uma fórmula exata, o mais importante é descansar, alimentação. A comissão vai trabalhar mais especificamente. O futebol já sabe como é a preparação, sabe como fazer. Um jogo vai parecer mais descansado, outro não. Não tem uma explicação específica disso".

Números alcançados no Vasco. "Ficar na história de um clube tão grande como o Vasco é muito importante. Sou muito sincero quando falo, aconteceu na Copa do Brasil de ter um pênalti e deixei para o Philippe. Ele tem uma responsabilidade muito maior. Fazendo isso, deixei o pessoal de lado. Amo fazer o gol, mas achei melhor nesse momento que ele cobrasse e retomasse a confiança. Eu fico muito tranquilo com isso, sei que posso fazer muita história nesse clube. Mas acho que o que vai marcar é algo importante a nível de grupo, uma taça. Temos que trabalhar.

O clube está em momento de reconstrução, fazemos parte disso. Quando cheguei, o Vasco estava praticamente rebaixado, salvamos isso. Chegamos a semifinal do Carioca, e uma semifinal de Copa do Brasil, ficamos em décimo lugar, colocamos o Vasco numa competição internacional. Eu entendo a torcida do Vasco, que já ganhou muito, mas a realidade é outra. Leva tempo. Gostaria de dizer que vamos ser campeões de tudo, mas tenho que ser sincero. Vamos trabalhar para responder no campo. E que a gente possa ganhar uma taça nesse tempo em que estamos no Vasco"