Último desafiante ao título de Pantoja é retirado do ranking peso-mosca do UFC

Último rival a desafiar o brasileiro Alexandre Pantoja pelo título peso-mosca (57 kg) do UFC, Kai Asakura foi retirado do ranking da categoria. Na mais recente atualização das listas de classificação da organização, divulgada nesta terça-feira (18), o japonês já não aparece mais como número 14 entre os 15 melhores lutadores da divisão até 57 kg do Ultimate, posição que ocupava anteriormente.

O promissor Joshua Van passa a fechar o top 15 dos moscas agora no lugar do japonês. Com seis vitórias em sete lutas no Ultimate, a mais recente delas no card do UFC 313, sobre Rei Tsuruya, no dia 8 de março, o atleta natural de Myanmar volta a ocupar uma vaga no ranking oficial da categoria.

Passagem sem brilho até o momento

A retirada de Kai Asakura do ranking peso-mosca do UFC pode ser explicada pela sua ainda discreta passagem pela organização. Ex-campeão peso-galo (61 kg) do 'Rizin' chegou ao Ultimate já escalado para disputar o cinturão dos moscas logo em sua estreia. No confronto contra Alexandre Pantoja, no entanto, o japonês acabou sendo superado por finalização e, desde então, não retornou ao octógono.

Outra possibilidade seria o retorno do lutador asiático para a divisão dos galos, onde se sagrou campeão no 'Rizin'. Sendo assim, Kai Asakura deixaria o peso-mosca - e, consequentemente, seu ranking - sem nenhuma vitória e partiria em busca de um novo desafio na categoria de cima.

Nova queda de Borrachinha

Outra alteração confirmada na nova atualização dos rankings do UFC envolvendo, desta vez diretamente, um brasileiro ocorreu no peso-médio (84 kg). Ex-desafiante ao título da categoria, o mineiro Paulo Borrachinha perdeu mais uma posição no top 15 e agora aparece no 12º lugar da tabela de classificação.

O brasileiro vive sua pior fase na carreira, tendo acumulado quatro derrotas em suas últimas cinco lutas no octógono mais famoso do mundo. Mesmo sem lutar desde junho do ano passado, a queda de Borrachinha foi motivada pela ascensão do georgiano Roman Dolidze, que venceu Marvin Vettori na luta principal do UFC Vegas 104, no último sábado (15), e, com isso, subiu três posições até o 9º lugar na lista.