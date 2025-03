Tratando lesão na coxa, Neymar registra treino durante folga do Santos

Nesta terça-feira, Neymar postou um vídeo em suas redes sociais andando de bicicleta e realizando fisioterapia em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O craque segue em recuperação após sofrer um edema na região posterior da coxa esquerda (sem ruptura de fibras).

Assim como o elenco do Santos, Neymar recebeu quatro dias de folga. A equipe se reapresenta nesta sexta-feira, para seguir preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Vasco, no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

O craque optou por permanecer no Rio pelo fato de que sua mansão possui toda infraestrutura e equipamentos necessários para poder tratar a sua lesão. Ele deve realizar tratamento clínico durante toda a semana e a expectativa é que ele possa ficar à disposição de Pedro Caixinha para o primeiro jogo do Peixe no Brasileirão.

Neymar ficou de fora da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no dia 9. O camisa 10 viu do banco de reservas o Santos ser derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena e dar adeus ao Estadual.

Após isso, na última sexta-feira, o atleta foi desconvocado dos jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Em sete jogos na temporada, Neymar marcou três gols e distribuiu três assistências.