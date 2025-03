Tom Aspinall defende vitória de Ankalaev sobre Alex Poatan no UFC 313

A vitória de Magomed Ankalaev contra Alex Pereira tem sido o principal assunto do MMA nos últimos dias. Agora, Tom Aspinall, campeão interino da categoria peso-pesado, saiu em defesa do lutador russo, afirmando que ele foi superior durante os cinco rounds contra Poatan no UFC 313.

Para o atual desafiante ao título linear da categoria, não há discussão sobre quem venceu a luta principal da última edição numerada do evento. Em entrevista concedida ao canal do YouTube 'JNMediaUK', o britânico expôs sua visão sobre o desdobramento do combate e destacou a superioridade de Ankalaev sobre o brasileiro.

"Não consigo acreditar que as pessoas assistiram àquela luta e acharam que o Pereira venceu. Foi simplesmente inacreditável para mim quantos fãs desinformados existem por aí e quantos deles acharam que foi uma luta chata também. Eu achei que foi uma luta incrível, ambos os caras foram bem, mas acho que o Ankalaev foi muito melhor do que ele naquela noite. É isso", frisou.

Resultado influencia o destino de Aspinall?

Os rumores sobre a possível ida do brasileiro para o peso-pesado aumentaram antes do duelo entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira no UFC 313. Caso tivesse vencido, Poatan teria superado os principais oponentes da categoria, e tendência seria um possível duelo contra Jon Jones pelo cinturão linear, já que o campeão aprovou a ideia após vencer Stipe Miocic.

Com o revés diante do lutador russo, as especulações sobre a mudança para a nova divisão esfriaram. Dessa forma, sem a sombra de Poatan ao seu redor, Tom Aspinall segue aguardando a definição sobre o futuro dos cinturões da categoria.