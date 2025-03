Titular do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas por jogo no Paulistão

O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista na semifinal, mas seus jogadores conseguiram se destacar em alguns quesitos. Um deles é o goleiro Gabriel Brazão, que, até o momento, foi quem mais defendeu por jogo no Estadual.

De acordo com dados do Sofascore, Brazão acumulou 3.6 defesas por partida em 13 aparições. Hugo Souza, do Corinthians, Igor Vinhas, do Água Santa, Dalton, do Velo Clube, e Felipe Alves, do Noroeste, completam o top-5.

Brazão também aparece como o segundo goleiro com mais defesas em único jogo no campeonato. No empate sem gols com o Novorizontino, o arqueiro do Peixe realizou nove intervenções. Ele ficou atrás apenas de Jordi, do RB Bragantino, que fez 11 defesas também contra o time de Novo Horizonte.

O goleiro de 24 anos chegou ao Santos ano passado para ser reserva de João Paulo, até então titular absoluto. Ele, no entanto, sofreu grave lesão e deu espaço para Brazão, que conquistou a vaga. Ao todo, soma 44 jogos pelo Alvinegro Praiano, sendo 13 na atual temporada.

O Santos de Brazão volta a camp0 no próximo dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).